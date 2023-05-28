Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gitti ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için saat 08:00 ile 17:00 arasında oylarını kullandı. Peki, sandıkların yüzde kaçı açıldı? Hangi aday önde gidiyor? Detaylar haberimizde...
Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı Ve Hangi Aday Önde Gidiyor?
Saat 19:45 itibariyle sandıkların %97'si açıldı.
Recep Tayyip Erdoğan: % 52,19
Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,81
YENİGÜN HABER MERKEZİ