Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gitti ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için saat 08:00 ile 17:00 arasında oylarını kullandı. Peki, sandıkların yüzde kaçı açıldı? Hangi aday önde gidiyor? Detaylar haberimizde...

Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı Ve Hangi Aday Önde Gidiyor?

Saat 19:45 itibariyle sandıkların %97'si açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: % 52,19

Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,81

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