Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı seçimlerinde uygulanacak yasakları duyurdu. "Seçim günü alkol satışı yasak mı?" sorusu ve hangi yerlerin kapalı olacağı merak konusu oldu. İşte seçim günü alkol satışı yasağı ve kapalı olacak yerler hakkında merak edilenler... Detaylar haberimizde.

28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşlar sabah saat 08.00 akşam 17.00 arasında oy kullanacak ve 28 Mayıs Pazar günü bir dizi yasaklar uygulanacak.

28 Mayıs Pazar Seçim Günü Alkol Yasağı Var Mı?

298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi gereğince, 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

28 Mayıs Pazar Günü Kapalı Olacak Yerler

28 Mayıs Pazar seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek ve seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

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