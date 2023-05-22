2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yaklaşırken, kamuoyunun merakla beklediği anket sonuçları açıklandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda en az yüzde 53 oy alacağını öngördü. Bu süreçte muhalefetin seçim sürecini iyi okuyamadığını belirten Daşdemir, Erdoğan'ın Meclis aritmetiği dışında da büyük bir farkla galip geleceğini söyledi.

2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Anket Sonuçları Açıklandı

Optimar Araştırma Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda en az yüzde 53 oy alacağını söyledi.

Muhalefet Süreci İyi Okuyamadı

Daşdemir, muhalefetin seçim sürecini iyi okuyamadığını ifade etti ve Erdoğan'ın meclis aritmetiğinde de büyük bir farkla galip geleceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın 2. Tur Seçim Programı

Erdoğan, hafta sonu deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret edeceğini açıkladı. Salı günü iki şehirde daha depremzedelerle buluşacak olan Erdoğan, bu ziyaretlerin kendilerinin vatandaşların yanında olduğunu göstermek adına oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Depremzedelere Destek Ziyaretleri

Deprem bölgesindeki şehirlerdeki vatandaşları dinlemeyi ve eksikler varsa gerekli talimatları vermeyi planlayan Erdoğan, bu ziyaretlerin onların yalnız olmadıklarını göstermek adına olduğunu belirtti.

YSK'nın 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Takvimi

YSK, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimini açıkladı.

Yurtdışında Oy Verme İşlemi Başladı

Buna göre, 20 Mayıs'ta gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başladı.

Propaganda Konuşmaları Başlayacak

24 Mayıs'ta yurtdışında oy verme işlemi sona erecek ve radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

Oy Verme Günü Yaklaşıyor

28 Mayıs'ta oy verme günü olacak. Yurtiçinde ve gümrüklerde saat 17.00'ye kadar oy verilecek.

Seçim Sonuçlarının İlanı

29 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

Yenigün Haber Merkezi