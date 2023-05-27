28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu öncesinde, seçim günü noterler çalışacak mı, nöbetçi noter var mı? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 28 Mayıs Pazar günü noterler çalışacak mı? Nöbetçi noter var mı? İşte ayrıntılar…

28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 itibariyle başlayacak olan oy kullanma işlemi, saat 17.00' da sona erecek. Vatandaşlar 28 Mayıs Pazar seçim günü noterler çalışacak mı, nöbetçi noterler hizmet verecek mi? Gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.

Noterler 28 Mayıs Pazar Seçim Günü Çalışacak Mı?

Resmi tatil olması nedeniyle noterler hafta sonları hizmet vermiyor.

28 Mayıs Pazar Seçim Günü Nöbetçi Noterler Çalışacak Mı?

28 Mayıs 2023 seçim günü nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek.

Noterlerin Çalışma Saatleri

Noterler, hafta içi her gün saat 09:00'dan akşam 17:00'a kadar hizmet verirler. 12:30-13.30 saatleri arasında öğle tatili olur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ