Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 28 Mayıs Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 23°: Kuvvetli, gökgürültülü sağanak yağışlı

İzmir 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Bursa 23°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Adana 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Antalya 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Muğla 21°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Manisa 27°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Karabük 25°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Bitlis 20°: Parçalı bulutlu

Bolu 23°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Nevşehir 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Aksaray 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ağrı 21°: Parçalı bulutlu YENİGÜN HABER MERKEZİ