Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 28 Mayıs Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 23°: Kuvvetli, gökgürültülü sağanak yağışlı
İzmir 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Bursa 23°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Antalya 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Muğla 21°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Manisa 27°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Karabük 25°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Bitlis 20°: Parçalı bulutlu
Bolu 23°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Nevşehir 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Aksaray 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ağrı 21°: Parçalı bulutluYENİGÜN HABER MERKEZİ