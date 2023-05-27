Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 28 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 22°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı

Bursa 21° : Hava açık ve yağmurlu

Tekirdağ 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağış

Edirne 25°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu

Sakarya 19°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu

Kırklareli 23° : Parçalı bulutlu ve yağmurlu

Yalova 23°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu

Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 23°: Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışlı

Aksaray 21°: Hava açık ve yağmurlu

Konya: 20°: Kuvvetli, gökgürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kırıkkale 25°: Hava açık ve yağmurlu

Çankırı 25°: Hava açık ve yağmurlu

Kayseri 19°: Parçalı bulutlu

Yozgat 21°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor. Yer yer ise hava bulutlu olacak.

İzmir 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Manisa 25°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Aydın 28°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Çanakkale 24°: Parçalı bulutlu

Denizli 27°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Balıkesir 21°: Çok bulutlu

Uşak 22°: Hava açık ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Antalya 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Hatay 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Mersin 30°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Osmaniye 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Isparta 18°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 23°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Adıyaman 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Diyarbakır 27° : Çok bulutlu

Mardin 23°: Çok bulutlu

Siirt 28°: Çok bulutlu

Şanlıurfa 30°: Çok bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 27°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Bayburt 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 23°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Giresun 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kastamonu 23°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Sinop 28°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Karabük 25°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı

Ordu 21° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Rize 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 23°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Zonguldak 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 21°: Parçalı bulutlu

Ardahan 18° : Parçalı bulutlu

Erzurum 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kars: 21°: Parçalı bulutlu

Malatya: 22°: Hava açık ve yağmurlu

Tunceli 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Muş 21°: Çok bulutlu

Şırnak 24°: Çok bulutlu

Van 21° : Parçalı bulutlu

Hakkari 21° : Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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