Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 28 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 22°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Bursa 21° : Hava açık ve yağmurlu
Tekirdağ 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağış
Edirne 25°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Sakarya 19°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Kırklareli 23° : Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Yalova 23°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 23°: Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışlı
Aksaray 21°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 20°: Kuvvetli, gökgürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kırıkkale 25°: Hava açık ve yağmurlu
Çankırı 25°: Hava açık ve yağmurlu
Kayseri 19°: Parçalı bulutlu
Yozgat 21°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor. Yer yer ise hava bulutlu olacak.
İzmir 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Manisa 25°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Aydın 28°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale 24°: Parçalı bulutlu
Denizli 27°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Balıkesir 21°: Çok bulutlu
Uşak 22°: Hava açık ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Antalya 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Hatay 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Mersin 30°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Osmaniye 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Isparta 18°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 23°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Adıyaman 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Diyarbakır 27° : Çok bulutlu
Mardin 23°: Çok bulutlu
Siirt 28°: Çok bulutlu
Şanlıurfa 30°: Çok bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 27°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Bayburt 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 23°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Giresun 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kastamonu 23°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Sinop 28°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Karabük 25°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Ordu 21° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Rize 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 23°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Zonguldak 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 21°: Parçalı bulutlu
Ardahan 18° : Parçalı bulutlu
Erzurum 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kars: 21°: Parçalı bulutlu
Malatya: 22°: Hava açık ve yağmurlu
Tunceli 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Muş 21°: Çok bulutlu
Şırnak 24°: Çok bulutlu
Van 21° : Parçalı bulutlu
Hakkari 21° : Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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