Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki 28 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? 

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. 
İstanbul: 22°: Hafif gök gürültülü sağanak yağışlı
Bursa 21° : Hava açık ve yağmurlu
Tekirdağ 21°: Hafif gök gürültülü sağanak yağış
Edirne 25°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Sakarya 19°:  Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Kırklareli 23° : Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Yalova 23°:  Parçalı bulutlu ve yağmurlu
Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 23°:   Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışlı
Aksaray 21°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 20°: Kuvvetli, gökgürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kırıkkale 25°: Hava açık ve yağmurlu
Çankırı 25°: Hava açık ve yağmurlu
Kayseri 19°: Parçalı bulutlu
Yozgat 21°:  Hava açık ve yağmurlu
Sivas 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor. Yer yer ise hava bulutlu olacak.
İzmir 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı 
Manisa 25°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Aydın 28°:  Gökgürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale 24°: Parçalı bulutlu 
Denizli 27°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Balıkesir 21°: Çok bulutlu
Uşak 22°: Hava açık ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Antalya 26°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Hatay 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Mersin 30°:  Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Osmaniye 31°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Isparta 18°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 23°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Adıyaman 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Diyarbakır 27° : Çok bulutlu
Mardin 23°: Çok bulutlu
Siirt 28°: Çok bulutlu
Şanlıurfa 30°: Çok bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 27°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Bayburt 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 23°:  Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Giresun 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kastamonu 23°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Sinop 28°:  Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Karabük 25°: Hava bulutlu ve şiddetli yağışlı
Ordu 21° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Rize 23°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 23°:  Hava bulutlu ve yağmurlu
Zonguldak 23°:  Hava açık ve hafif yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor. 
Ağrı 21°:  Parçalı bulutlu 
Ardahan 18° : Parçalı bulutlu
Erzurum 19°:  Hava açık ve hafif yağmurlu
Kars: 21°: Parçalı bulutlu
Malatya: 22°:  Hava açık ve yağmurlu
Tunceli 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Muş 21°:  Çok bulutlu
Şırnak 24°: Çok bulutlu
Van 21° : Parçalı bulutlu
Hakkari 21° : Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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