Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.

SİNAN OĞAN BUGÜN AÇIKLIYOR

Oğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

FARKLI TARİHLER KAFA KARIŞTIRDI

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugün destekleyeceği adayı açıklayacağı duyurdu. Zafer Partisi kurucusu Özdağ bugün yaptığı açıklamada, yarın düzenleyeceği basın toplantısında seçimin ikinci turunda partisinin kararını açıklayacağını belirtti. Sinan Oğan ve Özdağ'ın farklı tarihlerde yapacağı açıklama ise kafaları karıştırdı.