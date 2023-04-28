27 Nisan Reying Sonuçları açıklandı. Milyonlarca dizisevenler hangi dizinin daha fazla izlendiğini merak ediyor. Tüm kanallar büyük bir yarış içine girerken hangi dizi kaç reyting ortalama ile günü kapattı. Tüm kanalların iddialı dizileri reyting savaşından kaç ortalama ile çıktı. Dün akşam yayınlanan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Aldatmak ve Survivor kaç reyting aldı? 27 Nisan Perşembe Reyting sonuçlarının tüm detaylarını Yenigün Gazetesi olarak haberimizin içerisinde sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

27 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Ana Haber", 3.sırada "Aldatmak" yer aldı.