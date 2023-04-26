Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 13°: Çok bulutlu
Bursa 12° : Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Tekirdağ 15°: Çok bulutlu
Edirne 15°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 14° : Parçalı bulutlu
Yalova 14°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kocaeli 10°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 14°: Yer yer yağmurlu
Aksaray 16°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 14°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Eskişehir 10°: Yer yer yağmurlu
Kırıkkale 16°: Yağmurlu (muhtemelen gökgürültülü yağmurlu)
Çankırı 15°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Kayseri 12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Yozgat 10°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Sivas 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 15°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Manisa 14°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Aydın 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Çanakkale 14° : Çok bulutlu
Balıkesir 13 °: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Bursa 12° : Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Uşak 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Antalya 16°: Yağmurlu (muhtemelen gökgürültülü yağmurlu)
Hatay 20°: Parçalı bulutlu
Mersin 20°: Hava açık ve yağmurlu
Osmaniye 12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 21°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu
Mardin 19°: Parçalı bulutlu
Siirt 23°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 17°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu
Bolu 11°: Yer yer yağmurlu
Kastamonu 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Sinop 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Rize 13°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Zonguldak 14°: Yer yer yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 13° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Erzurum 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kars: 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Malatya: 21°: Parçalı bulutlu
Tunceli 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Van 15° : Parçalı bulutlu
Hakkari 15° : Parçalı bulutlu
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