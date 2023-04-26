Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 13°: Çok bulutlu

Bursa 12° : Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Tekirdağ 15°:  Çok bulutlu

Edirne 15°:  Parçalı bulutlu

Kırklareli 14° :  Parçalı bulutlu

Yalova 14°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kocaeli 10°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 14°:  Yer yer yağmurlu

Aksaray 16°:  Hava açık ve yağmurlu

Konya: 14°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Eskişehir 10°: Yer yer yağmurlu

Kırıkkale 16°:  Yağmurlu (muhtemelen gökgürültülü yağmurlu)

Çankırı 15°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Kayseri  12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yozgat 10°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Sivas 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde  havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 15°:  Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Manisa 14°:  Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Aydın 17°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Çanakkale 14° : Çok bulutlu

Balıkesir 13 °:  Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Bursa 12° : Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Uşak 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 16°: Yağmurlu (muhtemelen gökgürültülü yağmurlu)

Hatay 20°: Parçalı bulutlu

Mersin  20°:  Hava açık ve yağmurlu

Osmaniye 12°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 21°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu

Mardin 19°:  Parçalı bulutlu

Siirt 23°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 26°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 17°: Hava bulutlu ve şiddetli yağmurlu

Bolu 11°:  Yer yer yağmurlu

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Kastamonu 12°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Sinop 13°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Rize 13°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 21°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Zonguldak 14°:  Yer yer yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer  açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 15°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 13° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Erzurum 13°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Kars: 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Malatya: 21°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Van 15° : Parçalı bulutlu

Hakkari 15° : Parçalı bulutlu

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