20 Nisan perşembe yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:15 Tetikçinin Oğlu

02:00 Adım Farah

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Ateş Kuşları

04:00 Mutfak Bahane

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18.15 Star Haber

20:00 Yüz Yıllık Mucize

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:45 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kalk Gidelim

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:10 Yürek Çıkmazı

02:40 3’Te 3

04:00 Seksenler

05:40 Kapanış

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi