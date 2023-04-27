20 Nisan perşembe yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:15 Tetikçinin Oğlu
02:00 Adım Farah
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Ateş Kuşları
04:00 Mutfak Bahane
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Aile
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak ile Fidan
- 17:00 Söz
- 18.15 Star Haber
- 20:00 Yüz Yıllık Mucize
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:45 Kara Tahta
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kalk Gidelim
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:10 Yürek Çıkmazı
02:40 3’Te 3
04:00 Seksenler
05:40 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi