Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 27 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 28°: Parçalı bulutlu
İzmir 34°: Güneşli
Bursa 28°: Yer yer yağışlı
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 32°: Parçalı bulutlu
Muğla 31°: Parçalı bulutlu
Manisa 34°: Güneşli
Karabük 26°: Yer yer yağışlı
Bitlis 29°: Güneşli
Bolu 22°: Yer yer yağışlı
Nevşehir 27°: Güneşli
Aksaray 29°: Güneşli
Ağrı 27°: Parçalı bulutlu