Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 27 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 28°: Parçalı bulutlu

İzmir 34°: Güneşli

Bursa 28°: Yer yer yağışlı

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 32°: Parçalı bulutlu

Muğla 31°: Parçalı bulutlu

Manisa 34°: Güneşli

Karabük 26°: Yer yer yağışlı

Bitlis 29°: Güneşli

Bolu 22°: Yer yer yağışlı

Nevşehir 27°: Güneşli

Aksaray 29°: Güneşli

Ağrı 27°: Parçalı bulutlu