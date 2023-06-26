Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 27 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın yer yer yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul 29°: Güneşli
Bursa 28°: Yer yer yağışlı
Tekirdağ 29°: Güneşli
Edirne 32°: Parçalı bulutlu
Sakarya 27°: Yer yer yağışlı
Kırklareli 30°: Güneşli
Yalova 29°: Yer yer yağışlı
Kocaeli 28°: Yer yer yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de güneşli olması bekleniyor.
Ankara 28°: Parçalı bulutlu
Aksaray 29°: Güneşli
Konya: 29°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 26°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 29°: Parçalı bulutlu
Çankırı 28°: Parçalı bulutlu
Kayseri 29°: Güneşli
Yozgat 24°: Parçalı bulutlu
Sivas 25°: Güneşli
Nevşehir 27°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Balıkesir ve Uşak ise parçalı bulutlu olacak.
İzmir 34°: Güneşli
Manisa 34°: Güneşli
Muğla 31°: Güneşli
Aydın 36°: Güneşli
Çanakkale 31°: Güneşli
Denizli 34°: Güneşli
Balıkesir 29°: Parçalı bulutlu
Uşak 28°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 33°:Parçalı bulutlu
Antalya 32°: Parçalı bulutlu
Hatay 30°: Bulutlu
Mersin 30°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 30°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 34°: Güneşli
Isparta 30°: Güneşli
Manisa 31°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 35°: Güneşli
Adıyaman 37°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 38°: Parçalı bulutlu
Mardin 36°: Güneşli
Siirt 38°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 39°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Amasya 28°: Parçalı bulutlu
Bayburt 23°: Parçalı bulutlu
Bolu 22°: Yer yer yağışlı
Giresun 24°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 23°: Parçalı bulutlu
Sinop 23°: Parçalı bulutlu
Karabük 26°: Yer yer yağışlı
Ordu 25 :Parçalı bulutlu
Rize 24°: Sağanak yağışlı
Trabzon 24°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.
Ağrı 27°: Parçalı bulutlu
Ardahan 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Bitlis 29°: Güneşli
Erzurum 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Kars 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 33°: Güneşli
Tunceli 33°: Güneşli
Muş 31°: Parçalı bulutlu
Şırnak 32°: Güneşli
Van 27°: Güneşli
Hakkari 29°:Güneşli
Kaynak: HABER MERKEZİ