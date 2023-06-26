Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 27 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın yer yer yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul 29°: Güneşli

Bursa 28°: Yer yer yağışlı

Tekirdağ 29°: Güneşli

Edirne 32°: Parçalı bulutlu

Sakarya 27°: Yer yer yağışlı

Kırklareli 30°: Güneşli

Yalova 29°: Yer yer yağışlı

Kocaeli 28°: Yer yer yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de güneşli olması bekleniyor.

Ankara 28°: Parçalı bulutlu

Aksaray 29°: Güneşli

Konya: 29°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 26°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 29°: Parçalı bulutlu

Çankırı 28°: Parçalı bulutlu

Kayseri 29°: Güneşli

Yozgat 24°: Parçalı bulutlu

Sivas 25°: Güneşli

Nevşehir 27°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Balıkesir ve Uşak ise parçalı bulutlu olacak.

İzmir 34°: Güneşli

Manisa 34°: Güneşli

Muğla 31°: Güneşli

Aydın 36°: Güneşli

Çanakkale 31°: Güneşli

Denizli 34°: Güneşli

Balıkesir 29°: Parçalı bulutlu

Uşak 28°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 33°:Parçalı bulutlu

Antalya 32°: Parçalı bulutlu

Hatay 30°: Bulutlu

Mersin 30°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 30°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 34°: Güneşli

Isparta 30°: Güneşli

Manisa 31°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 35°: Güneşli

Adıyaman 37°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 38°: Parçalı bulutlu

Mardin 36°: Güneşli

Siirt 38°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 39°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Amasya 28°: Parçalı bulutlu

Bayburt 23°: Parçalı bulutlu

Bolu 22°: Yer yer yağışlı

Giresun 24°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 23°: Parçalı bulutlu

Sinop 23°: Parçalı bulutlu

Karabük 26°: Yer yer yağışlı

Ordu 25 :Parçalı bulutlu

Rize 24°: Sağanak yağışlı

Trabzon 24°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.

Ağrı 27°: Parçalı bulutlu

Ardahan 19°: Yer yer sağanak yağışlı

Bitlis 29°: Güneşli

Erzurum 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Kars 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Malatya: 33°: Güneşli

Tunceli 33°: Güneşli

Muş 31°: Parçalı bulutlu

Şırnak 32°: Güneşli

Van 27°: Güneşli

Hakkari 29°:Güneşli



