Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 27 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın yer yer yağışlı olması bekleniyor. 
İstanbul 29°: Güneşli
Bursa 28°: Yer yer yağışlı
Tekirdağ 29°: Güneşli
Edirne 32°: Parçalı bulutlu
Sakarya 27°: Yer yer yağışlı
Kırklareli 30°: Güneşli
Yalova 29°: Yer yer yağışlı
Kocaeli 28°: Yer yer yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de güneşli olması bekleniyor. 
Ankara 28°: Parçalı bulutlu
Aksaray 29°: Güneşli
Konya: 29°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 26°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 29°: Parçalı bulutlu
Çankırı 28°: Parçalı bulutlu
Kayseri 29°: Güneşli
Yozgat 24°: Parçalı bulutlu
Sivas 25°: Güneşli
Nevşehir 27°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Balıkesir ve Uşak ise parçalı bulutlu olacak.
İzmir 34°: Güneşli
Manisa 34°: Güneşli
Muğla 31°: Güneşli
Aydın 36°: Güneşli
Çanakkale 31°: Güneşli
Denizli 34°: Güneşli
Balıkesir 29°: Parçalı bulutlu
Uşak 28°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor. 
Adana 33°:Parçalı bulutlu
Antalya 32°: Parçalı bulutlu
Hatay 30°: Bulutlu
Mersin 30°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 30°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 34°: Güneşli
Isparta 30°: Güneşli
Manisa 31°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. 
Gaziantep 35°: Güneşli
Adıyaman 37°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 38°: Parçalı bulutlu
Mardin 36°: Güneşli
Siirt 38°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 39°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. 
Amasya 28°: Parçalı bulutlu
Bayburt 23°: Parçalı bulutlu
Bolu 22°: Yer yer yağışlı
Giresun 24°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 23°: Parçalı bulutlu
Sinop 23°: Parçalı bulutlu
Karabük 26°: Yer yer yağışlı
Ordu 25 :Parçalı bulutlu
Rize 24°: Sağanak yağışlı
Trabzon 24°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.
Ağrı 27°: Parçalı bulutlu
Ardahan 19°: Yer yer sağanak yağışlı
Bitlis 29°: Güneşli
Erzurum 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Kars 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 33°: Güneşli
Tunceli 33°: Güneşli
Muş 31°: Parçalı bulutlu
Şırnak 32°: Güneşli
Van 27°: Güneşli
Hakkari 29°:Güneşli


 

Kaynak: HABER MERKEZİ