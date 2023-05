İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 37. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 27. Bedia Muvahhid Ödülü sahiplerini buldu. 27. Bedia Muvahhid ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 12 Mayıs 2023 Cuma günü Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Hümay Güldağ’ın sunduğu törene İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve Yaftalı Tabut oyuncuları Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu katıldı.



“Bedia Muvahhid Ödülü Bizim İçin Kıymetlidir”



Ödül töreninde bir konuşma yapan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, sözlerine İstanbul Klasiklerle Buluşuyor sezonunun başarısından bahsederek başladı: “İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak İstanbul Klasiklerle Buluşuyor mottosuyla açtık sezonumuzu. Seyircinin teveccühünden de anlıyoruz ki çok iyi bir iş yapmışız. Bu ödül töreni sezonu taçlandırmak gibi oldu bizim için. Bu sezon klasikleri İstanbul seyircisiyle, özellikle gençlerle buluşturmak istedik. 37.sini düzenlediğimiz İstanbul’un aralıksız devam eden tek gençlik festivalinde 27.sini vereceğimiz Bedia Muvahhid ödül gecesinde bugün bir aradayız”



Bedia Muvahhid Türkiye’nin Sembol Sanatçılarından Biridir



Bedia Muvahhid’in bir sanatçı olarak sembol olduğundan bahseden İşsever, bu ödülün anlamından bahsederek konuşmasını sürdürdü: “Bedia Muvahhid bir Darülbedayi sanatçısıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınının sahnede olmasını teşvik etmesi üzerine ve ustamız Muhsin Ertuğrul’un beğenisiyle sahneye çıkmış, sahnelere veda edene dek 200’ün üzerinde oyunda rol almıştır. Bedia Muvahhid Türkiye’nin sembol sanatçılarından biridir. Muhsin Ertuğrul’un 1928 yılında yönetmenliğini yaptığı Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek filmi ile ilk kez sinemada rol almıştır.



Bedia Muvahhid gibi sembol bir isim adına ve sadece kadın sanatçılara verilen bu ödül Şehir Tiyatrosu ailesi için ve bizim için çok kıymetli bir ödüldür. Bu ödülü birlikte verdiğimiz Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’ne, değerli başkanı Selma Durak ve aramızda olmayan 2. Başkan Nurten Bağcı hanımefendiye kadına ve kadın sanatçılara değer verdikleri için huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim”



“Genç oyuncularımızla gurur duyuyorum”



İstanbul Klasiklerle Buluşuyor sezonunun müzikal oyunlarından Fosforlu Cevriye sezonun bütün oyunları gibi kapalı gişe oynadı. Seyircinin büyük beğenisiyle karşılaştı. Ayşegül İşsever, Fosforlu Cevriye’nin iki kadın oyuncusuna ve oyuna dair düşünceleriyle konuşmasını sürdürdü: “Bu sezon Türkiye’nin öncü gazetecilerinden, dönemin üretken kadın yazarlarından Suat Derviş’in yazdığı bir kadın hikâyesi olan Fosforlu Cevriye, tiyatromuzun sembol kadın oyuncularından Gülriz Sururi’nin uyarladığı ve genç, yetenekli kadın yönetmenlerimizden Yelda Baskın’ın yönettiği bir oyunumuzdu. Bu oyunumuzda rol alan iki genç ve yetenekli kadın oyuncumuz Irmak Örnek ve Yağmur Damcıoğu Namak Bedia Muvahhid Ödülü’nü alıyor. Her ikisi de tiyatromuzun genç yüzleri ve isminin aydınlığı üzerlerine düşen Bedia Muvahhid ustamız gibi uzun yıllar aynı disiplin ve aşkla sahnede olacaklar. Ustamızın izinde uzun bir sanat hayatı diliyorum bu iki genç oyuncuya.



Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bu yılın içinde kadınların hayatın her alanında söz sahibi olduğu hayata ve insana değer ve anlam kattığı nice sanat dolu gecelerde buluşmak isteğindeyiz. Bu anlamlı ödül töreninde bu ödülü Darülbedayi’nin geleneğinden gelen ilk ve bu geleneğin sorumluluğunu taşımak, ustamız Muhsin Ertuğrul’un koltuğuna layık olmak için gayret eden, 109 yıllık kurumumuzun üçüncü kadın genel sanat yönetmeni olarak genç sanatçı arkadaşlarımız Irmak Örnek ve Yağmur Damcıoğlu’yla onur ve gurur duyuyorum,” dedi”



Suna Keskin: “Babam Darülbedayi hayranıydı”

27. Bedia Muvahhid Ödül Töreni’nde, tiyatromuzun bir başka usta oyuncusu Suna Keskin, seyircilerle anılarını paylaştı. Keskin: “Babam Darülbedayi hayranıydı. Elimden tutup beni her zaman tiyatroya götürürdü. Günlerden bir gün Şehir Tiyatroları’nda oynanan bir oyuna gidiyoruz. Vasfi Bey ve Bedia Hanım oynuyor sahnede. Diyorum ki “Günün birinde bu sahnedeki Bedia Hanım gibi oyun oynayabilir miyim?” diye içimden hayaller kuruyorum. Herhalde Tanrı duamı duydu. Yıllar, yıllar sonra onun oynadığı Hisse-i Şayia oyununu oynadım ve bu oyun bana iki ödül getirdi,” dedi.



Irmak Örnek: “Böyle Bir Rolle Ödül Almak Büyük Bir Onurdur”



Törende ödül alan sanatçılardan biri olan Irmak Örnek: “Bu bir onurdur. Sadece ödül almak değil, böyle bir rolle ödül almak büyük bir onurdur. Kadın olmanın gittikçe değersizleştirildiği, kadın olarak itilip kakıldığımız, dövüldüğümüz, öldürüldüğümüz ülkemde 1944 yılında kaleme alınan bir sokak fahişesinin hikâyesini bugün bu kadar güçlü bir reji ve dramaturjiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Sahnesi’nde anlatabilmek gerçekten gurur verici.” dedi.



Törende ödül alan diğer kadın sanatçımız Yağmur Damcıoğlu Namak duygularını şöyle ifade etti:

Yağmur Damcıoğlu Namak: “Böylesi mutluluk bu dünyada olamaz”

“Sözlerime Fosforlu Cevriye romanından bir alıntıyla başlamak isterim: Böylesi mutluluk bu dünyada olamaz. Ancak ahirette, gönüllerin her arzusunun yerine geldiği cennette olur.” Meslek hayatımdaki en önemli ödülü bana verip tarifsiz bir mutluluk yaşatan Türk Kadınlar Birliği’ne ve ikinci evim olan Darülbedayi’ye minnettarım. Bedia Muvahhid’in önemini şair dizeleriyle tasvir etmek isterim. “İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa kıyamete kadar bu suların kıyılarında beklerdik. Bedia Muvahhid geçmişten günümüze bir köprü, yolumuzu aydınlatan bir ışık aslında,” dedi.

Tören arp sanatçısı Fatmagül Ergün ve piyano sanatçısı İpek Keşkek’in yer aldığı müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi