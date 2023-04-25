Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul: 19°: Hava açık ve yağmurlu

Bursa 19° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Tekirdağ 16°:  Hava bulutlu ve yağışlı

Edirne 17°:  Hava açık ve yağmurlu

Kırklareli 15° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Yalova 20°: Hava açık ve yağmurlu

Kocaeli 20°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 17°:  Hava açık ve yağmurlu

Aksaray 19°:  Parçalı bulutlu

Konya: 18°: Çok bulutlu

Eskişehir 18°: Parçalı  bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 19°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Çankırı 19°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kayseri 15°: Parçalı bulutlu

Yozgat 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sivas 17°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 20°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Manisa 19°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Aydın 17°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Çanakkale 20° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Balıkesir 20°:  Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bursa 19° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Uşak 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.

Adana 22°: Çok bulutlu

Antalya 18°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Hatay 21°: Çok bulutlu

Mersin 22°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 22°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 20°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 23° : Parçalı bulutlu

Mardin 17°:  Parçalı bulutlu

Siirt 22°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 25°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi yer yer yağış beklenirken, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya: 21°:  Parçalı bulutlu

Bolu 16°:  Hava açık ve yağmurlu

Kastamonu 14°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Sinop 16°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Rize 23°:  Parçalı bulutlu

Trabzon 22°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 21°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 15°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 13°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Erzurum 14°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

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Kars: 15°: Parçalı bulutlu

Malatya: 21°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 18°: Parçalı bulutlu

Van 14° : Parçalı bulutlu

Hakkari 15° : Parçalı bulutlu

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