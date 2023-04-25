Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul: 19°: Hava açık ve yağmurlu
Bursa 19° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Tekirdağ 16°: Hava bulutlu ve yağışlı
Edirne 17°: Hava açık ve yağmurlu
Kırklareli 15° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Yalova 20°: Hava açık ve yağmurlu
Kocaeli 20°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 17°: Hava açık ve yağmurlu
Aksaray 19°: Parçalı bulutlu
Konya: 18°: Çok bulutlu
Eskişehir 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırıkkale 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Çankırı 19°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Kayseri 15°: Parçalı bulutlu
Yozgat 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Sivas 17°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 20°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Manisa 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Aydın 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Çanakkale 20° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Balıkesir 20°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Bursa 19° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Uşak 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.
Adana 22°: Çok bulutlu
Antalya 18°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Hatay 21°: Çok bulutlu
Mersin 22°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 22°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 20°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 23° : Parçalı bulutlu
Mardin 17°: Parçalı bulutlu
Siirt 22°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 25°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi yer yer yağış beklenirken, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya: 21°: Parçalı bulutlu
Bolu 16°: Hava açık ve yağmurlu
Kastamonu 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Sinop 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Rize 23°: Parçalı bulutlu
Trabzon 22°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 15°: Parçalı bulutlu
Ardahan 13°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Erzurum 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kars: 15°: Parçalı bulutlu
Malatya: 21°: Parçalı bulutlu
Tunceli 18°: Parçalı bulutlu
Van 14° : Parçalı bulutlu
Hakkari 15° : Parçalı bulutlu
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