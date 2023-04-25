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Erzurum 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ardahan 13°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Zonguldak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Sinop 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 16°: Hava açık ve yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi yer yer yağış beklenirken, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hatay 21°: Çok bulutlu

Antalya 18°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Adana 22°: Çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.

Uşak 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bursa 19° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Balıkesir 20°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Çanakkale 20° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Aydın 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Manisa 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu

İzmir 20°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Sivas 17°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Yozgat 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Çankırı 19°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Kırıkkale 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Konya: 18°: Çok bulutlu

Ankara 17°: Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Kocaeli 20°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Yalova 20°: Hava açık ve yağmurlu

Kırklareli 15° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Edirne 17°: Hava açık ve yağmurlu

Tekirdağ 16°: Hava bulutlu ve yağışlı

Bursa 19° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

İstanbul: 19°: Hava açık ve yağmurlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.