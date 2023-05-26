26 Mayıs Cuma Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 26 Mayıs Cuma günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 26 Mayıs Cuma günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
BUGÜN TV'DE NELER VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
21:30 Ateş Kuşları
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Yabancı Sinema)
22:45 Kolpaçino (Yerli Sinema)
00:45 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:00 Liderler Fox’ta
23:00 Orta Sayfa
01:30 Yasak Elma
03:45 Kamera Arkası
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ömer
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Çöp Adam
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:40 Seksenler
18:10 Feryat:Diyarbakır Anneleri
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
23:50 50 Kelimelik Mektuplar (Yerli Sinema(
02:35 Kalk Gidelim
04:20 Seksenler
06:20 Kapanış