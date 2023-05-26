26 Mayıs Cuma Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 26 Mayıs Cuma günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 26 Mayıs Cuma günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

BUGÜN TV'DE NELER VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel

21:30 Ateş Kuşları

00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Yabancı Sinema)

22:45 Kolpaçino (Yerli Sinema)

00:45 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Yabancı Sinema)

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

22:00 Liderler Fox’ta

23:00 Orta Sayfa

01:30 Yasak Elma

03:45 Kamera Arkası

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Çöp Adam

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:40 Seksenler

18:10 Feryat:Diyarbakır Anneleri

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:50 50 Kelimelik Mektuplar (Yerli Sinema(

02:35 Kalk Gidelim

04:20 Seksenler

06:20 Kapanış