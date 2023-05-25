26 Mayıs Cuma hutbesi konusu belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak, konusu nedir? Cuma hutbesi konusu her perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta konu başlığı "Gençlerimiz, Milli ve Manevi Değerlerimizin Emanetçisidir" olarak belirlenmişti. Peki bu hafta Cuma hutbesi konusu ne olacak? İşte 26 Mayıs 2023 cuma hutbesi konusu ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Her perlenbe günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. Şuana kadar her hangi bir açıklama gelmezsek, geldiği takdirde sitemizde bulabilirsiniz...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır