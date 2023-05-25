Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yer yer bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 22°: Parçalı bulutlu

Bursa 23° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Tekirdağ 21°: Güneşli

Edirne 25°: Hava açık ve yağmurlu

Sakarya 20°: Çok bulutlu

Kırklareli 24° : Hava açık ve yağmurlu

Yalova 24°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 22°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Aksaray 23°: Hava açık ve yağmurlu

Konya: 22°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Eskişehir 20°: Hava açık ve yağmurlu

Kırıkkale 23°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Çankırı 23°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kayseri 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Yozgat 19°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 28°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Manisa 27°: Hava açık ve yağmurlu

Aydın 25°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 25°: Parçalı bulutlu

Denizli 27°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Balıkesir 25°: Parçalı bulutlu

Uşak 23°: Hava açık ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise, açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 28°: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Hatay 24°: Parçalı bulutlu

Mersin 27°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Osmaniye 26°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 28°: Parçalı bulutlu

Isparta 20°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Gaziantep 24°: Güneşli

Adıyaman 25°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 27° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Mardin 23°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Siirt 27°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 30°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 24°: Hava açık ve yağmurlu

Bayburt 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Bolu 19°: Hava açık ve yağmurlu

Giresun 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 20°: Hava bulutlu ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Sinop 25°: Parçalı bulutlu

Karabük 17°: Hava bulutlu ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Ordu 19° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Rize 20°: Hava açık ve yağmurlu

Trabzon 19°: Hava açık ve yağmurlu

Zonguldak 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 17° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Erzurum 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kars: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Malatya: 25°: Parçalı bulutlu

Tunceli 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Muş 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Şırnak 23°: Güneşli

Van 20° : Hava açık ve yağmurlu

Hakkari 21° : Hava açık ve hafif yağmurlu

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