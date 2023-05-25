Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yer yer bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 22°: Parçalı bulutlu
Bursa 23° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Tekirdağ 21°: Güneşli
Edirne 25°: Hava açık ve yağmurlu
Sakarya 20°: Çok bulutlu
Kırklareli 24° : Hava açık ve yağmurlu
Yalova 24°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 22°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Aksaray 23°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 22°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Eskişehir 20°: Hava açık ve yağmurlu
Kırıkkale 23°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Çankırı 23°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kayseri 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Yozgat 19°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 28°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Manisa 27°: Hava açık ve yağmurlu
Aydın 25°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Çanakkale 25°: Parçalı bulutlu
Denizli 27°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Balıkesir 25°: Parçalı bulutlu
Uşak 23°: Hava açık ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise, açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 28°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Hatay 24°: Parçalı bulutlu
Mersin 27°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Osmaniye 26°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 28°: Parçalı bulutlu
Isparta 20°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Gaziantep 24°: Güneşli
Adıyaman 25°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 27° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Mardin 23°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Siirt 27°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 30°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 24°: Hava açık ve yağmurlu
Bayburt 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Bolu 19°: Hava açık ve yağmurlu
Giresun 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kastamonu 20°: Hava bulutlu ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Sinop 25°: Parçalı bulutlu
Karabük 17°: Hava bulutlu ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Ordu 19° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Rize 20°: Hava açık ve yağmurlu
Trabzon 19°: Hava açık ve yağmurlu
Zonguldak 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 17° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Erzurum 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kars: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 25°: Parçalı bulutlu
Tunceli 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Muş 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Şırnak 23°: Güneşli
Van 20° : Hava açık ve yağmurlu
Hakkari 21° : Hava açık ve hafif yağmurlu
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