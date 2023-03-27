28 Mart 2023 Salı yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Salı günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:15 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prebses

23:30 Yasak Elma

02:00 Dokuz Oğuz

04:30 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

02:35 Bir Küçük Gün Işığı

04:50 Hercai

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Şerefi (Yerli Sinema)

21:45 Zor Oyun (Yabancı Sinema)

23:15 Güzel Günler

01:30 Zor Oyun (Yabancı Sinema)

03:15 Baba

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

15:30 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Gecenin Ucunda

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi