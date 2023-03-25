26 Mart 2023 Pazar yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 

08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 - Ekonomi Arası

11.20 - Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13.00 - Ego 16.00 - Adım Farah

19.00 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 - Ego

23.30 - Adım Farah

06: 35 - Hz. Ömer

07: 30 - ATV'de Hafta Sonu

10: 00 - İkiz Patiler - Yabancı Sinema

11: 25 - Dizi TV

12: 15 - Ben Bu Cihana Sığmazam - Kolaj

15: 55 - Kardeşlerim

18: 45 - ATV Ana Haber

19: 15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20: 00 - Kim Milyoner Olmak İster?

23: 20 - Başım Belada

06:00 - Baba

08:30 - Karaoğlan Geliyor

10:00 - Pazar Sürprizi

13:00 - Bir Şansım Olsa

07:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema

09:30 - Meltem Demir İle Hanımeli

10:30 - İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 - Tülin Şahin İle Moda

12:00 - Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema

16:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema

18:15 - Star Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

07:30 - Türkiye'nin Doktorları  

09:00 - On Yaş Genç 

10:00 - Prangalı Mahkum

12:30 - Survivor Panorama 

15:15 - Prangalı Mahkum

17:15 - Survivor 2023

20:00 - Survivor 2023

06:18 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 - Vuslat

08:25 - Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 - 1 Çorba

11:45 - Enine Boyuna

13:00 - Gönül Dağı

15:40 - 1 Çorba

15:45 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:45 - Ana Haber

18:15 - Ramazan Sevinci

20:00 - Teşkilat

23:30 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi