26 Mart 2023 Pazar yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 - Ekonomi Arası
11.20 - Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13.00 - Ego 16.00 - Adım Farah
19.00 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 - Ego
23.30 - Adım Farah
06: 35 - Hz. Ömer
07: 30 - ATV'de Hafta Sonu
10: 00 - İkiz Patiler - Yabancı Sinema
11: 25 - Dizi TV
12: 15 - Ben Bu Cihana Sığmazam - Kolaj
15: 55 - Kardeşlerim
18: 45 - ATV Ana Haber
19: 15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20: 00 - Kim Milyoner Olmak İster?
06:00 - Baba
08:30 - Karaoğlan Geliyor
10:00 - Pazar Sürprizi
07:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
09:30 - Meltem Demir İle Hanımeli
10:30 - İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 - Tülin Şahin İle Moda
12:00 - Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18:15 - Star Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
07:30 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - On Yaş Genç
10:00 - Prangalı Mahkum
12:30 - Survivor Panorama
15:15 - Prangalı Mahkum
17:15 - Survivor 2023
20:00 - Survivor 2023
06:18 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 - Vuslat
08:25 - Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 - 1 Çorba
11:45 - Enine Boyuna
13:00 - Gönül Dağı
15:40 - 1 Çorba
15:45 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:45 - Ana Haber
18:15 - Ramazan Sevinci
20:00 - Teşkilat
23:30 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi