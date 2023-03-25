Her Öğünün Yıldızı: Paçanga Böreği Tarifi - Pastırma ve Kaşar Peynirli Lezzetiyle Damaklarda Unutulmaz Bir Tat!

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09:00 - On Yaş Genç

20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

13:00 - Bir Şansım Olsa

20: 00 - Kim Milyoner Olmak İster?

19: 15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

12: 15 - Ben Bu Cihana Sığmazam - Kolaj

11.20 - Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

26 Mart 2023 Pazar yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.