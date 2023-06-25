Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 26 Haziran Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 31°: Parçalı bulutlu
İzmir 34°: Güneşli
Bursa 28°: Parçalı bulutlu
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Parçalı bulutlu
Muğla 31°: Güneşli
Manisa 34°: Güneşli
Karabük 38°: Parçalı bulutlu
Bitlis 31°: Güneşli
Bolu 25°: Yer yer yağışlı
Nevşehir 29°: Güneşli
Aksaray 31°: Güneşli
Ağrı 29°: Güneşli