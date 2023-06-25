Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 26 Haziran Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

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Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 31°: Parçalı bulutlu
İzmir 34°: Güneşli
Bursa 28°:   Parçalı bulutlu
Adana 33°:  Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Parçalı bulutlu
Muğla 31°:  Güneşli
Manisa 34°:  Güneşli
Karabük 38°: Parçalı bulutlu
Bitlis 31°: Güneşli 
Bolu 25°:  Yer yer yağışlı
Nevşehir 29°: Güneşli
Aksaray 31°: Güneşli 
Ağrı 29°: Güneşli

Kaynak: HABER MERKEZİ