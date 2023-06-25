Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 26 Haziran Pazartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 31°: Parçalı bulutlu

İzmir 34°: Güneşli

Bursa 28°: Parçalı bulutlu

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Parçalı bulutlu

Muğla 31°: Güneşli

Manisa 34°: Güneşli

Karabük 38°: Parçalı bulutlu

Bitlis 31°: Güneşli

Bolu 25°: Yer yer yağışlı

Nevşehir 29°: Güneşli

Aksaray 31°: Güneşli

Ağrı 29°: Güneşli