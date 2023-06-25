Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 26 Haziran Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul 28°: Parçalı bulutlu

Bursa 28°: Parçalı bulutlu

Tekirdağ 26°: Yer yer yağışlı

Edirne 29°: Yer yer yağışlı

Sakarya 28°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 26°: Yer yer yağışlı

Yalova 28°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 29°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Aksaray ve Kayseri ise güneşli olacak.

Ankara 31°: Parçalı bulutlu

Aksaray 31°: Güneşli

Konya: 31°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 27°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 32°: Parçalı bulutlu

Çankırı 31°: Parçalı bulutlu

Kayseri 31°: Güneşli

Yozgat 27°: Parçalı bulutlu

Sivas 28°: Parçalı bulutlu

Nevşehir 29°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli , yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 34°: Güneşli

Manisa 34°: Güneşli

Muğla 31°: Güneşli

Aydın 36°: Güneşli

Çanakkale 31°: Parçalı bulutlu

Denizli 33°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 31°: Parçalı bulutlu

Uşak 28°: Güneşli

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 33°:Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Parçalı bulutlu

Hatay 31°: Bulutlu

Mersin 30°: Güneşli

Osmaniye 30°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 34°: Güneşli

Isparta 31°: Parçalı bulutlu

Manisa 34°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 34°: Güneşli

Adıyaman 38°: Güneşli

Diyarbakır 39°: Güneşli

Mardin 36°: Güneşli

Siirt 38°: Güneşli

Şanlıurfa 38°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor. Ordu ise güneşli olacak.

Amasya 30°: Parçalı bulutlu

Bayburt 28°: Parçalı bulutlu

Bolu 25°: Yer yer yağışlı

Giresun 24°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 27°: Yer yer yağışlı

Sinop 23°: Parçalı bulutlu

Karabük 38°: Parçalı bulutlu

Ordu 26° : Güneşli

Rize 25°: Parçalı bulutlu

Trabzon 24°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.

Ağrı 29°: Güneşli

Ardahan 25°: Yer yer yağışlı

Bitlis 31°: Güneşli

Erzurum 26°: Parçalı bulutlu

Kars 26°: Parçalı bulutlu

Malatya: 34°: Parçalı bulutlu

Tunceli 34°: Güneşli

Muş 31°: Güneşli

Şırnak 34°: Güneşli

Van 27°: Güneşli

Hakkari 30°:Güneşli

