Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 26 Haziran Pazartesi günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul 28°: Parçalı bulutlu
Bursa 28°: Parçalı bulutlu
Tekirdağ 26°: Yer yer yağışlı
Edirne 29°: Yer yer yağışlı
Sakarya 28°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 26°: Yer yer yağışlı
Yalova 28°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 29°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Aksaray ve Kayseri ise güneşli olacak.
Ankara 31°: Parçalı bulutlu
Aksaray 31°: Güneşli
Konya: 31°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 27°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 32°: Parçalı bulutlu
Çankırı 31°: Parçalı bulutlu
Kayseri 31°: Güneşli
Yozgat 27°: Parçalı bulutlu
Sivas 28°: Parçalı bulutlu
Nevşehir 29°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli , yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 34°: Güneşli
Manisa 34°: Güneşli
Muğla 31°: Güneşli
Aydın 36°: Güneşli
Çanakkale 31°: Parçalı bulutlu
Denizli 33°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 31°: Parçalı bulutlu
Uşak 28°: Güneşli
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 33°:Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Parçalı bulutlu
Hatay 31°: Bulutlu
Mersin 30°: Güneşli
Osmaniye 30°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 34°: Güneşli
Isparta 31°: Parçalı bulutlu
Manisa 34°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 34°: Güneşli
Adıyaman 38°: Güneşli
Diyarbakır 39°: Güneşli
Mardin 36°: Güneşli
Siirt 38°: Güneşli
Şanlıurfa 38°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor. Ordu ise güneşli olacak.
Amasya 30°: Parçalı bulutlu
Bayburt 28°: Parçalı bulutlu
Bolu 25°: Yer yer yağışlı
Giresun 24°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 27°: Yer yer yağışlı
Sinop 23°: Parçalı bulutlu
Karabük 38°: Parçalı bulutlu
Ordu 26° : Güneşli
Rize 25°: Parçalı bulutlu
Trabzon 24°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 24°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.
Ağrı 29°: Güneşli
Ardahan 25°: Yer yer yağışlı
Bitlis 31°: Güneşli
Erzurum 26°: Parçalı bulutlu
Kars 26°: Parçalı bulutlu
Malatya: 34°: Parçalı bulutlu
Tunceli 34°: Güneşli
Muş 31°: Güneşli
Şırnak 34°: Güneşli
Van 27°: Güneşli
Hakkari 30°:Güneşli