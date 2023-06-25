Bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Ancak 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günleri de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak. Peki, 26 Haziran Pazartesi günü borsa, bankalar ve PTT açık olacak mı? Detaylar haberimizde...

26 Haziran Borsa Açık Mı?

Borsa İstanbul, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü saat 13.00'a kadar açık olacak.

26 Haziran Bankalar Açık Mı?

İdari izin sadece kamu sektörünü kapsadığı için özel sektör bankalarının 26-27 Haziran tarihlerinde açık olması bekleniyor.

26 Haziran PTT Açık Mı?

26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT’ler açık olmayacak.

Kurban Bayramı Takvimi

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi