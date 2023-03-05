2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılıdır. Marmara Grubu Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını, 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ulusal ve uluslararası boyutlarıyla, 13-14-15 Mart günleri İstanbul’da ele alacak.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr..Akkan Suver gazetemize muhabirimize yaptığı açıklamada, “26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, bir uygarlık projesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel ilkelerini, devrimlerini ve ekonomik yapısını tarihle çağdaş buluşma olarak ele alacağız.

Yüksek Türk kültürü ve Türk kahramanlığının ürünü, Türk’ün onurlu varlığının ve geleceğinin en değerli hazinesi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuzluğa değin korumak azmiyle Marmara Grubu Vakfı olarak nice yüzyıllara diyoruz.

26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde küresel işbirliğinde barışın önemini ele alırken Büyük Atatürk’ün “Yurtta barış, Cihanda barış” deyişindeki haklılığını da, ulusal ve uluslararası boyutta 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde gündeme getireceğiz.

Atatürk’ün “Benim en büyük eserim Cumhuriyet” diyerek tanıttığı Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkesi demokrasidir. Türkiye Cumhuriyeti aklın ve bilimin ışığı altında kurulmuştur.

Demokratik, laik, sosyal ve hukuk ilkelerinden oluşan modern, çağdaş, uygar ve medeni bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri yüzyıl önce atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllık muhteşem mazisini yurdumuza teşrif edecek yabancı misafirlerimize, 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde özen ve dikkatle anlatmaya çalışacağız.

Marmara Grubu Vakfı ve Avrasya Ekonomi Zirveleri olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına büyük önem vermekteyiz. İnanıyoruz ki; Türkiye’nin 100 yıllık Cumhuriyet felsefesi bir barış felsefesidir. Hürriyet ve bağımsızlığın değerini bilen, çağdaş, eğitimli, yüksek ruh yapısına sahip fedakar gençlerin elinde Cumhuriyet, daima yükselecek ve sonsuza kadar yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Küresel İşbirliği’nde Barış’ın Önemi

Suver, sürdürülebilir bir istikrar ve kalkınma için barışa duyulan ihtiyaç günümüzde artan bir grafik çizmekte olduğunu söyleyerek şöyle devam etti; “Gene günümüzde barıştan, adaletten ve herkesi kucaklayan toplumlardan uzaklaşan bir yapının oluşumuna tanık olmaktayız. Toplumları tehdit eden yalnız savaş değil! Cinayetler, insan ve çoçuk ticareti, organize suçlar, silah kaçakçılığı, kara para, şiddeti teşvik eden eylemler, düzensiz göç ve ayrımcı yasalar gezegenimizi etkiliyor. Bunlara ek olarak bulaşıcı hastalıklar da ülkeleri saran ayrı bir tehdit oluşturmakta. Öte yandan herkesi kucaklayacak toplumların inşasına olan ihtiyacımız her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Herkes için barış içinde onurlu bir yaşama, adaletli ve saygılı bir düzene olan ihtiyacımızı ancak küresel işbirliğiyle götürebileceğimize olan inancımızı 26.Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konunun uzmanlarıyla tartışmaya açacağız” dedi.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Ekonomik Toparlanma Ne Zaman?

Suver, Kovid-19 pandemisinin sebep olduğu küresel sağlık krizi, dünya çapında insanların ve ekonomilerin günlük işleyişini alt üst ettiğimi söyleyerek; “Bu derin değişikliklerin bir sonucu olarak, dünyanın her köşesinde iklim değişikliği ve eşitsizlik gibi diğer sistemik sıkıntılar arttı.

Yerel ve bölgesel zorlukların küresel bir aciliyet kazandığı ve daha iyi bir dünyayı yeniden inşa etme sürecinin sınırlar tarafından engellenmeyen bir ölçekte karar verme ve uygulama gerektirdiği kabul edilirken, küresel ekonomik sorunların çözümünün yolları 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde arayacağız.

26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde; eşitsizliklerle mücadele, kadınların güçlendirilmesi, enerjide dönüşümü hızlandırma, iklim değişikliği, küresel ticaret sisteminde şeffaflık gibi gündemleri tartışmaya açacağız.

Dünyayı bekleyen küresel zorlukların ortadan kaldırılması konusunda eğitim, sağlık, ticaret ve yatırım, kalkınma, dijital ekonomi, yolsuzlukla mücadele, istihdam, enerji dönüşümü, iklim sürdürebilirliği, çevre, kültür, turizm ve tarım gibi konuları ele alacağız. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde sahalarının önemli düşünür ve liderleri 26’nci kez biraraya gelecekler.

Zirvede katılımcıların çok taraflılık, eşitlik ve sağlık hizmetlerine erişimin garanti altına alınması, gelecekteki ekonomik şoklara karşı direncin oluşturulması ve genel refahın desteklenmesi doğrultusunda hızlı bir yanıt bulmaya odaklanmaları bekleniyor.

Küresel sorunlara çözümler bulunması hedeflenen 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde zirvesinde sadece ekonomik ve finansal sorunlar değil, mülteci krizi, küresel ekonomiyi tehdit eden belirsizliklerin kaynakları arasında gösterilen jeopolitik gerilimler ve bölgesel çatışma gibi konularının ele alınmasını bekliyoruz” dedi.

Duayen: Ertuğrul Kumcuoğlu, Başkan: Akkan Suver

Yönetim Kurulu Üyeleri: Yüksel Çengel, Engin Köklüçınar, Cafer Okray, Sezgin Bilgiç, Lale Aytanç Nalbant, Turan Sarıgülle, Av. Serhat Tabanca, Ümran Köksüz

Akademik Konsey Başkanı: Prof. Dr. Uğur Özgöker

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı: Müjgan Suver

Üyeler: Av. Murat Keçeciler, Mustafa Ergin, Rahmi Dilek, Oğuzhan Ceylan, Bilal Bilici,Mahmut Saklı, Av. Belgin Tanrıverdi, Nimet Ulubay, Av. Murad Ali, Gülçin Güngören, Hasan Yediyıldız

MUHABİR: Erinç TÜZMEN