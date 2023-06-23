26-27 Haziran noterler açık mı? 26-27 Haziran noterler çalışıyor mu? internette aratılmaya başlandı. 26-27 Haziran tarihinde noterlerin açık olup olmadığı, hangi saatler arasında çalıştığı sorgulanıyor. 26 Haziran 2023 Pazartesi ve 27 Haziran 2023 Salı günü Kurban Bayramı tatili kapsamında idari izin günleri sayıldı.Peki 26-27 Haziran tarihinde noterler açık mı? 26-27 Haziran noterler çalışıyor mu? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26-27 HAZİRAN NOTERLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklada Kurban Bayramı tatili ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, ''Bu sene Kurban Bayramımız 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. Pazartesi ve Salı günlerini de idari izin kapsamında almaya karar verdik. Hafta sonuyla birlikte toplam izin günü 9 gün olacaktır'' dedi.

26 Haziran günü resmi tatil sayılmıyor bu nedenle noterler açık olacak. 27 Haziran tarihinde ise yarım gün olacaktır.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bir diğer konuda Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı sorusu? Bankalarda resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı bankacılık işlemleri Kurban Bayramı sonrası tekrardan devam edilebilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi