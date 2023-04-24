Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 21° Hava açık ve yağmurlu

Bursa 21° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Tekirdağ 19°: Hava açık ve yağmurlu

Edirne 19°: Hava açık ve yağmurlu

Kırklareli 17° : Hava açık ve yağmurlu

Yalova 20°: Hava açık ve yağmurlu

Kocaeli 20°: Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 19°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Aksaray 20°: Hava açık ve yağmurlu

Konya: 19° Parçalı bulutlu

Eskişehir 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kırıkkale 20°: Hava açık ve yağmurlu

Çankırı 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kayseri 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Yozgat 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sivas 16°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 23°: Parçalı bulutlu

Manisa 24°: Parçalı bulutlu

Aydın 22°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 12° : Parçalı bulutlu

Balıkesir 14 °: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 21° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Uşak 20°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi'nin yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 24°: Parçalı bulutlu

Antalya 21°: Parçalı bulutlu

Hatay 20°: Parçalı bulutlu

Mersin 24°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Osmaniye 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Diyarbakır 21° : Parçalı bulutlu

Mardin 16°: Parçalı bulutlu

Siirt 21°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 24°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık yağmurlu olması beklenirken, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Amasya: 21°: Parçalı bulutlu

Bolu 18°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kastamonu 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Sinop 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Rize 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 17°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer güneşli olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 15°: Parçalı bulutlu

Ardahan 12° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Erzurum 15°: Parçalı bulutlu

Kars: 15°: Parçalı bulutlu

Malatya: 19°: Güneşli

Tunceli 17°: Güneşli

Van 14° : Güneşli

Hakkari 15° : Güneşli

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