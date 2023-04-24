Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 21° Hava açık ve yağmurlu
Bursa 21° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Tekirdağ 19°: Hava açık ve yağmurlu
Edirne 19°: Hava açık ve yağmurlu
Kırklareli 17° : Hava açık ve yağmurlu
Yalova 20°: Hava açık ve yağmurlu
Kocaeli 20°: Hava açık ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 19°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Aksaray 20°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 19° Parçalı bulutlu
Eskişehir 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kırıkkale 20°: Hava açık ve yağmurlu
Çankırı 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kayseri 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Yozgat 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Sivas 16°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 23°: Parçalı bulutlu
Manisa 24°: Parçalı bulutlu
Aydın 22°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 12° : Parçalı bulutlu
Balıkesir 14 °: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 21° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Uşak 20°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi'nin yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 24°: Parçalı bulutlu
Antalya 21°: Parçalı bulutlu
Hatay 20°: Parçalı bulutlu
Mersin 24°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Osmaniye 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Diyarbakır 21° : Parçalı bulutlu
Mardin 16°: Parçalı bulutlu
Siirt 21°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 24°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık yağmurlu olması beklenirken, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Amasya: 21°: Parçalı bulutlu
Bolu 18°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kastamonu 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Sinop 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Rize 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 17°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın yer yer güneşli olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 15°: Parçalı bulutlu
Ardahan 12° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Erzurum 15°: Parçalı bulutlu
Kars: 15°: Parçalı bulutlu
Malatya: 19°: Güneşli
Tunceli 17°: Güneşli
Van 14° : Güneşli
Hakkari 15° : Güneşli
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