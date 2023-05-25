TV8'de ekrana gelen Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Yapılan son ada konseyinde kırmızı takımdan Nefise eleme adayı olarak belirlendi. Peki, bu haftanın eleme adayları kimler? Kimler potaya girdi? Bu hafta kim elenecek? Detaylar haberimizde...

Survivor Hangi Günler Yayınlanıyor?

Survivor hafta sonu ve hafta içi Pazartesi,Salı ve Perşembe günleri saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

Survivor'da Haftanın Eleme Adayları Hangi Yarışmacılar Oldu?

Haftanın 1. eleme adayı Aziz, 2. eleme adayı Cansu ve son eleme adayı Nefise oldu.

Survivor 2023 Ünlüler Kadrosunda Kimler Var?

Murat Eken

Cansu Büşra Tuman

Barış Telli

Zeynep Alkan

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Nefise Karatay

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Yusuf Yıldız

Merve Yıldırım

Aysu Keskin

Çağla Taşdelen

Yusuf Güney

Seçkin Piriler

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Survivor 2023 Gönüllüler Kadrosunda Kimler Var?

Alper Rende

Özgür Tetik

Aziz Ozan Dilber

Kardelen Kalender

Asena Demirbağ

Osman Can Ural

Elanur Pat

Fatih Kılıçarslan

Batuhan Yeşilturna

Senem Genç

Tunga Sayan

Walison Fonseca

Chaby Han

Ayşe Gizem Avcı Ayan

Aleyna Elibol

35. günde; Merve, Asena ile yaşadığı kavgadan dolayı kırmızı takıma geçti. 51. günde takımlar değiştirildi ve 65. günde Merve'nin diskalifiye olmasından dolayı Ünlüler takımından Asena, Gönüllüler takımına geçti.

Survivor'da Kim Elendi?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ