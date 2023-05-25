TV8'de ekrana gelen Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Yapılan son ada konseyinde kırmızı takımdan Nefise eleme adayı olarak belirlendi. Peki, bu haftanın eleme adayları kimler? Kimler potaya girdi? Bu hafta kim elenecek? Detaylar haberimizde...
Survivor Hangi Günler Yayınlanıyor?
Survivor hafta sonu ve hafta içi Pazartesi,Salı ve Perşembe günleri saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Haftanın 1. eleme adayı Aziz, 2. eleme adayı Cansu ve son eleme adayı Nefise oldu.
Survivor 2023 Ünlüler Kadrosunda Kimler Var?
Murat Eken
Cansu Büşra Tuman
Barış Telli
Zeynep Alkan
Kürşat Yalçınkaya
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Nefise Karatay
Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
Yusuf Yıldız
Merve Yıldırım
Aysu Keskin
Çağla Taşdelen
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Berdan Mardini
Ümit Erdim
Survivor 2023 Gönüllüler Kadrosunda Kimler Var?
Alper Rende
Özgür Tetik
Aziz Ozan Dilber
Kardelen Kalender
Asena Demirbağ
Osman Can Ural
Elanur Pat
Fatih Kılıçarslan
Batuhan Yeşilturna
Senem Genç
Tunga Sayan
Walison Fonseca
Chaby Han
Ayşe Gizem Avcı Ayan
Aleyna Elibol
35. günde; Merve, Asena ile yaşadığı kavgadan dolayı kırmızı takıma geçti. 51. günde takımlar değiştirildi ve 65. günde Merve'nin diskalifiye olmasından dolayı Ünlüler takımından Asena, Gönüllüler takımına geçti.
Survivor'da Kim Elendi?
Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı.
YENİGÜN HABER MERKEZİ