25 Mayıs Perşembe Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 25 Mayıs Perşembe günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 25 Mayıs Perşembe günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR (25 MAYIS PERŞEMBE)

Yaz ayının gelmesiyle birlikte gündüz ve akşam kuşağında yarış kızıştı.Heyecanla takip edilen programlar ve diziler izleyicirin huzuruna çıkıyor. Gündüz kuşağı başta olmak üzere, dizileri yakından takip eden vatandaşlar o gün kanallarda neler olduğunu aratıyor. 25 Mayıs Perşembe günü TV yayın akışında neler olacağı belli oldu. Peki bu akşam hangi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek? İşte 25 Mayıs Perşembe günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yapak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Cumhurbaşkanı Özel

21:45 Camdaki Kız

00:15 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri





SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Bir Küçük Gün Işığı

04:00 Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yüz Yıllık Mucize

20:00 Yüz Yıllık Mucize

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:30 Kalk Gidelim

04:25 Seksenler





TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem