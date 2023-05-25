25 Mayıs Perşembe Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 25 Mayıs Perşembe günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 25 Mayıs Perşembe günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR (25 MAYIS PERŞEMBE)
Yaz ayının gelmesiyle birlikte gündüz ve akşam kuşağında yarış kızıştı.Heyecanla takip edilen programlar ve diziler izleyicirin huzuruna çıkıyor. Gündüz kuşağı başta olmak üzere, dizileri yakından takip eden vatandaşlar o gün kanallarda neler olduğunu aratıyor. 25 Mayıs Perşembe günü TV yayın akışında neler olacağı belli oldu. Peki bu akşam hangi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek? İşte 25 Mayıs Perşembe günü TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yapak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Cumhurbaşkanı Özel
21:45 Camdaki Kız
00:15 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Bir Küçük Gün Işığı
04:00 Mutfak Bahane
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize
20:00 Yüz Yıllık Mucize
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:10 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:30 Kalk Gidelim
04:25 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem