Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 20°:  Hava açık ve yağmurlu

İzmir 20°: Parçalı bulutlu

Bursa 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Adana 30°: Güneşli

Kaçak avcılık ve kontrolsüz tarımsal ilaç kullanımı biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor Kaçak avcılık ve kontrolsüz tarımsal ilaç kullanımı biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor

Antalya 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Muğla 21°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Manisa 25°: Parçalı bulutlu

Karabük 21°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bitlis 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Nevşehir 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Aksaray 23°: Parçalı bulutlu

Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu

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