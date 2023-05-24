Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 20°: Hava açık ve yağmurlu
İzmir 20°: Parçalı bulutlu
Bursa 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Adana 30°: Güneşli
Antalya 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Muğla 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Manisa 25°: Parçalı bulutlu
Karabük 21°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Bitlis 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Nevşehir 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Aksaray 23°: Parçalı bulutlu
Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu
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