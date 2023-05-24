Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 21°: Parçalı bulutlu
Bursa 21° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 21°: Parçalı bulutlu
Edirne 25°: Parçalı bulutlu
Sakarya 20°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 24° : Parçalı bulutlu
Yalova 23°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 20°: Hava açık ve yağmurlu
Aksaray 23°: Parçalı bulutlu
Konya: 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Eskişehir 20°: Hava açık ve yağmurlu
Kırıkkale 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Çankırı 22°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kayseri 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Yozgat 19°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer açık, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 26°: Parçalı bulutlu
Manisa 25°: Parçalı bulutlu
Aydın 23°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 24°: Güneşli
Denizli 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Balıkesir 24°: Parçalı bulutlu
Uşak 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 30°: Güneşli
Antalya 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Hatay 25°: Güneşli
Mersin 29°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 28°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve yağmurlu
Isparta 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 25°: Hava açık ve yağmurlu
Diyarbakır 27° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Mardin 25°: Hava açık ve yağmurlu
Siirt 28°: Hava açık ve yağmurlu
Şanlıurfa 22°: Hava açık ve yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 25°: Hava açık ve yağmurlu
Bayburt 17°: Hava açık ve yağmurlu
Bolu 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kastamonu 20°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Sinop 25°: Parçalı bulutlu
Karabük 17°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Ordu 19° : Hava açık ve yağmurlu
Rize 19°: Hava açık ve yağmurlu
Trabzon 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Zonguldak 20°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu
Ardahan 17° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Erzurum 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kars: 17°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 20°: Hava açık ve yağmurlu
Tunceli 24°: Hava açık ve yağmurlu
Van 19° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 20° : Hava açık ve yağmurlu
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