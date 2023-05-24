Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 21°: Parçalı bulutlu

Bursa 21° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 21°: Parçalı bulutlu

Edirne 25°: Parçalı bulutlu

Sakarya 20°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 24° : Parçalı bulutlu

Yalova 23°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 20°: Hava açık ve yağmurlu

Aksaray 23°: Parçalı bulutlu

Konya: 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 20°: Hava açık ve yağmurlu

Kırıkkale 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Çankırı 22°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kayseri 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Yozgat 19°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer açık, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 26°: Parçalı bulutlu

Manisa 25°: Parçalı bulutlu

Aydın 23°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 24°: Güneşli

Denizli 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Balıkesir 24°: Parçalı bulutlu

Uşak 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 30°: Güneşli

Antalya 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Hatay 25°: Güneşli

Mersin 29°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 28°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kahramanmaraş 27°: Hava açık ve yağmurlu

Isparta 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 25°: Hava açık ve yağmurlu

Diyarbakır 27° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Mardin 25°: Hava açık ve yağmurlu

Siirt 28°: Hava açık ve yağmurlu

Şanlıurfa 22°: Hava açık ve yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 25°: Hava açık ve yağmurlu

Bayburt 17°: Hava açık ve yağmurlu

Bolu 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kastamonu 20°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Sinop 25°: Parçalı bulutlu

Karabük 17°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Ordu 19° : Hava açık ve yağmurlu

Rize 19°: Hava açık ve yağmurlu

Trabzon 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Zonguldak 20°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 17° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Erzurum 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kars: 17°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 20°: Hava açık ve yağmurlu

Tunceli 24°: Hava açık ve yağmurlu

Van 19° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 20° : Hava açık ve yağmurlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ



