Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 25 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 30°: Güneşli

İzmir 34°: Güneşli

Bursa 31°: Güneşli

Adana 36°: Güneşli

Antalya 33°: Güneşli

Muğla 32°: Güneşli

Manisa 37°: Güneşli

Karabük 32°: Güneşli

Bitlis 27°: Güneşli

Bolu 29°: Güneşli

Nevşehir 29°: Güneşli

Aksaray 31°: Güneşli

Ağrı 27°: Güneşli