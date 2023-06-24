Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 25 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 30°: Güneşli
İzmir 34°: Güneşli
Bursa 31°: Güneşli
Adana 36°: Güneşli
Antalya 33°: Güneşli
Muğla 32°: Güneşli
Manisa 37°: Güneşli
Karabük 32°: Güneşli
Bitlis 27°: Güneşli
Bolu 29°: Güneşli
Nevşehir 29°: Güneşli
Aksaray 31°: Güneşli
Ağrı 27°: Güneşli