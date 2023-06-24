Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 25 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

25 Haziran Pazar Günü Hava Nasıl Olacak? 25 Haziran Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 30°: Güneşli
İzmir 34°: Güneşli
Bursa 31°:   Güneşli
Adana 36°:  Güneşli
Antalya 33°: Güneşli
Muğla 32°:  Güneşli
Manisa 37°:  Güneşli
Karabük 32°: Güneşli
Bitlis 27°: Güneşli 
Bolu 29°:  Güneşli
Nevşehir 29°: Güneşli
Aksaray 31°: Güneşli 
Ağrı 27°: Güneşli

Kaynak: HABER MERKEZİ