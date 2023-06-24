Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 25 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve güneşli olması bekleniyor.
İstanbul 29°: Güneşli
Bursa 31°: Güneşli
Tekirdağ 29°: Güneşli
Edirne 36°: Güneşli
Sakarya 29°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 33°: Güneşli
Yalova 29°: Güneşli
Kocaeli 31°: Güneşli
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Kayseri ve Sivas ise parçalı bulutlu olacak.
Ankara 30°: Güneşli
Aksaray 31°: Güneşli
Konya: 31°: Güneşli
Eskişehir 32°: Güneşli
Kırıkkale 32°: Güneşli
Çankırı 31°: Güneşli
Kayseri 30°: Güneşli
Yozgat 27°: Güneşli
Sivas 28°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
İzmir 34°: Güneşli
Manisa 37°: Güneşli
Aydın 37°: Güneşli
Çanakkale 33°: Güneşli
Denizli 36°: Güneşli
Balıkesir 32°: Güneşli
Uşak 31°: Güneşli
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Adana 36°: Güneşli
Antalya 33°: Güneşli
Hatay 33°: Güneşli
Mersin 32°: Güneşli
Osmaniye 33°: Güneşli
Kahramanmaraş 33°: Güneşli
Isparta 32°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise güneşli bekleniyor.
Gaziantep 36°: Güneşli
Adıyaman 37°: Güneşli
Diyarbakır 38°: Güneşli
Mardin 33°: Güneşli
Siirt 37°: Güneşli
Şanlıurfa 38°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Zonguldak ve Kastamonu’da ise hava güneşli olacak.
Amasya 31°: Güneşli
Bayburt 27°: Güneşli
Bolu 29°: Güneşli
Giresun 24°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 30°: Güneşli
Sinop 22°: Güneşli
Karabük 32°: Güneşli
Ordu 24° : Parçalı bulutlu
Rize 25°: Parçalı bulutlu
Trabzon 24°: Güneşli
Zonguldak 26°: Güneşli
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 27°: Güneşli
Ardahan 23°: Güneşli
Erzurum 25°: Güneşli
Kars 23°: Güneşli
Malatya: 33°: Güneşli
Tunceli 24°: Güneşli
Muş 29°: Güneşli
Şırnak 29°: Güneşli
Van 26°: Güneşli
Hakkari 29°:Güneşli
Kaynak: HABER MERKEZİ