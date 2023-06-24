Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 25 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve güneşli olması bekleniyor.

İstanbul 29°: Güneşli

Bursa 31°: Güneşli

Tekirdağ 29°: Güneşli

Edirne 36°: Güneşli

Sakarya 29°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 33°: Güneşli

Yalova 29°: Güneşli

Kocaeli 31°: Güneşli

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Kayseri ve Sivas ise parçalı bulutlu olacak.

Ankara 30°: Güneşli

Aksaray 31°: Güneşli

Konya: 31°: Güneşli

Eskişehir 32°: Güneşli

Kırıkkale 32°: Güneşli

Çankırı 31°: Güneşli

Kayseri 30°: Güneşli

Yozgat 27°: Güneşli

Sivas 28°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

İzmir 34°: Güneşli

Manisa 37°: Güneşli

Aydın 37°: Güneşli

Çanakkale 33°: Güneşli

Denizli 36°: Güneşli

Balıkesir 32°: Güneşli

Uşak 31°: Güneşli

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Adana 36°: Güneşli

Antalya 33°: Güneşli

Hatay 33°: Güneşli

Mersin 32°: Güneşli

Osmaniye 33°: Güneşli

Kahramanmaraş 33°: Güneşli

Isparta 32°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer ise güneşli bekleniyor.

Gaziantep 36°: Güneşli

Adıyaman 37°: Güneşli

Diyarbakır 38°: Güneşli

Mardin 33°: Güneşli

Siirt 37°: Güneşli

Şanlıurfa 38°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Zonguldak ve Kastamonu’da ise hava güneşli olacak.

Amasya 31°: Güneşli

Bayburt 27°: Güneşli

Bolu 29°: Güneşli

Giresun 24°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 30°: Güneşli

Sinop 22°: Güneşli

Karabük 32°: Güneşli

Ordu 24° : Parçalı bulutlu

Rize 25°: Parçalı bulutlu

Trabzon 24°: Güneşli

Zonguldak 26°: Güneşli

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 27°: Güneşli

Ardahan 23°: Güneşli

Erzurum 25°: Güneşli

Kars 23°: Güneşli

Malatya: 33°: Güneşli

Tunceli 24°: Güneşli

Muş 29°: Güneşli

Şırnak 29°: Güneşli

Van 26°: Güneşli

Hakkari 29°:Güneşli



