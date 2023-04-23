Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 17°: Parçalı bulutlu
Bursa 20° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 15°: Parçalı bulutlu
Edirne 19°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu
Yalova 19°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 15°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Aksaray 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Konya: 17°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 16°:Parçalı bulutlu
Kırıkkale 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Çankırı 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kayseri 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Yozgat 10°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 13°: Hava açık ve yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 22°: Parçalı bulutlu
Manisa 22°: Parçalı bulutlu
Aydın 22°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 20° : Parçalı bulutlu
Balıkesir 21 °: Parçalı bulutlu
Bursa 20° : Parçalı bulutlu
Uşak 18°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık olması bekleniyor.
Adana 13°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Antalya 25°: Güneşli
Hatay 20°: Parçalı bulutlu
Mersin 13°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Diyarbakır 23° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Mardin 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Siirt 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Şanlıurfa 25°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 13°: Hava açık ve yağmurlu
Bolu 16°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 14°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Sinop 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Rize 12°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Trabzon 13°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Zonguldak 16°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Ardahan 10°: Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 12°: Hava açık ve yağmurlu
Kars: 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Tunceli 18°: Hava açık ve yağmurlu
Van 14° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 14° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
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