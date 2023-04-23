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Van 14° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Tunceli 18°: Hava açık ve yağmurlu

Göbeklitepe hangi döneme ait?

Göbeklitepe hangi döneme ait?

Malatya: 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kars: 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Erzurum 12°: Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 10°: Hava açık ve yağmurlu

Ağrı 15°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Trabzon 13°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Rize 12°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Sinop 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 14°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Amasya: 13°: Hava açık ve yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Siirt 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Mardin 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Diyarbakır 23° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Adıyaman 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.

Mersin 13°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Adana 13°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık olması bekleniyor.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sivas 13°: Hava açık ve yağmurlu

Yozgat 10°: Hava açık ve yağmurlu

Kayseri 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Aksaray 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ankara 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.