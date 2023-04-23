Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 17°: Parçalı bulutlu

Bursa 20° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 15°:  Parçalı bulutlu

Edirne 19°:  Parçalı bulutlu

Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu

Yalova 19°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 15°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın  açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 15°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Aksaray 15°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Konya: 17°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 16°:Parçalı  bulutlu

Kırıkkale 16°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kayseri  13°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Yozgat 10°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 13°: Hava açık ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 22°:  Parçalı bulutlu

Manisa 22°:  Parçalı bulutlu

Aydın 22°:  Parçalı bulutlu

Çanakkale 20° : Parçalı bulutlu

Balıkesir 21 °:  Parçalı bulutlu

Bursa 20° : Parçalı bulutlu

Uşak 18°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın açık olması bekleniyor.

Adana 13°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Antalya 25°: Güneşli

Hatay 20°: Parçalı bulutlu

Mersin 13°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Diyarbakır 23° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Mardin 17°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Siirt 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Şanlıurfa 25°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde  havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 13°:  Hava açık ve yağmurlu

Bolu 16°:  Parçalı bulutlu

Kastamonu 14°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Sinop 16°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Rize 12°:  Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Trabzon 13°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Zonguldak 16°:  Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 15°:  Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Ardahan 10°: Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 12°:  Hava açık ve yağmurlu

Kars: 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Malatya: 19°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Göbeklitepe hangi döneme ait? Göbeklitepe hangi döneme ait?

Tunceli 18°: Hava açık ve yağmurlu

Van 14° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 14° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

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