Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 18°:  Yer yer yağmurlu
 

İzmir 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
 

12 Haziran Pazartesi İzmir Namaz Saatleri 12 Haziran Pazartesi İzmir Namaz Saatleri

Bursa 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
 

Adana 26°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
 

Antalya 27°: Güneşli
 

Muğla 20°: Hava açık ve yağmurlu
 

Manisa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
 

Karabük 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu
 

Bitlis 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
 

Bolu 16°: Hava açık ve yağmurlu
 

Nevşehir 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
 

Aksaray 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
 

Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu

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