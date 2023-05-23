Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 18°: Yer yer yağmurlu
İzmir 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Adana 26°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Antalya 27°: Güneşli
Muğla 20°: Hava açık ve yağmurlu
Manisa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Karabük 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bitlis 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Bolu 16°: Hava açık ve yağmurlu
Nevşehir 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Aksaray 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu
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