Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 20°: Parçalı bulutlu

Bursa 20° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 20°: Parçalı bulutlu

Edirne 26°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sakarya 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırklareli 23° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yalova 22°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 18°: Parçalı bulutlu



İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 18°: Yer yer yağmurlu

Aksaray 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Konya: 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Eskişehir 18°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kırıkkale 21°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Çankırı 20°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kayseri 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yozgat 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sivas 21°: Parçalı bulutlu



Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise bulutlu ve olması bekleniyor.

İzmir 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Manisa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Aydın 20°: Hava açık ve yağmurlu

Çanakkale 23°:Parçalı bulutlu

Denizli 23°: Hava açık ve yağmurlu

Balıkesir 22°: Parçalı bulutlu

Uşak 17°: Yer yer yağmurlu



Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 27°: Güneşli

Antalya 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 25°: Parçalı bulutlu

Mersin 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Osmaniye 27°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 26°: Parçalı bulutlu

Isparta 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 24°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu

Mardin 23°: Parçalı bulutlu

Siirt 28°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Şanlıurfa 30°: Parçalı bulutlu



Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 25°: Hava açık ve yağmurlu

Bayburt 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 16°: Hava açık ve yağmurlu

Kastamonu 19°: Hava açık ve yağmurlu

Sinop 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Karabük 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Ordu 19° : Hava açık ve yağmurlu

Rize 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Zonguldak 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu



Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 17° : Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 18°: Hava açık ve yağmurlu

Kars: 17°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 25°: Parçalı bulutlu

Tunceli 24°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Van 19° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Hakkari 20° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ