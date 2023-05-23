Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 20°: Parçalı bulutlu
Bursa 20° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 20°: Parçalı bulutlu
Edirne 26°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Sakarya 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırklareli 23° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Yalova 22°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 18°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 18°: Yer yer yağmurlu
Aksaray 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Konya: 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Eskişehir 18°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kırıkkale 21°: Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Çankırı 20°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kayseri 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Yozgat 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Sivas 21°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise bulutlu ve olması bekleniyor.
İzmir 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Manisa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Aydın 20°: Hava açık ve yağmurlu
Çanakkale 23°:Parçalı bulutlu
Denizli 23°: Hava açık ve yağmurlu
Balıkesir 22°: Parçalı bulutlu
Uşak 17°: Yer yer yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 27°: Güneşli
Antalya 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Hatay 25°: Parçalı bulutlu
Mersin 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Osmaniye 27°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 26°: Parçalı bulutlu
Isparta 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 24°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu
Mardin 23°: Parçalı bulutlu
Siirt 28°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Şanlıurfa 30°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 25°: Hava açık ve yağmurlu
Bayburt 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bolu 16°: Hava açık ve yağmurlu
Kastamonu 19°: Hava açık ve yağmurlu
Sinop 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Karabük 17°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Ordu 19° : Hava açık ve yağmurlu
Rize 21°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Zonguldak 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu
Ardahan 17° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 18°: Hava açık ve yağmurlu
Kars: 17°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 25°: Parçalı bulutlu
Tunceli 24°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Van 19° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Hakkari 20° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
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