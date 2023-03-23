24 Mart 2023 Cuma yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Cuma günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 

07:45 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 - Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:45 - En Hamarat Benim

17:00 - Kapımdaki Dedektif

18:00 - Yalnız Kalpler

19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 - Iron Man 2

22:30 - ORTA SAYFA

06:35 - Hz. Ömer

07:30 - Huzur Sokağı

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

18:45 - atv Ana Haber

19:15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 - Ateş Kuşları

06:00 - Baba

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

07:00 - Mesut Yar İle Bugün

09:30 - Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 - Toprak İle Fidan

17:00 - Söz

18:15 - Star Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Yalı Çapkını

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor 2023

22:15 - Tuzak

06:23 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 - Vuslat

08:45 - Bu Toprağın Sesi

10:25 - 1 Çorba

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

15:40- 1 Çorba

15:45 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 - İddiaların Aksine

17:45 - Ana Haber

18:15 - Ramazan Sevinci

20:00 - Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:30 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi