24 Mart 2023 Cuma yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Cuma günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
07:45 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 - Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:45 - En Hamarat Benim
17:00 - Kapımdaki Dedektif
18:00 - Yalnız Kalpler
19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 - Iron Man 2
22:30 - ORTA SAYFA
06:35 - Hz. Ömer
07:30 - Huzur Sokağı
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
18:45 - atv Ana Haber
19:15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 - Ateş Kuşları
06:00 - Baba
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
07:00 - Mesut Yar İle Bugün
09:30 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 - Toprak İle Fidan
17:00 - Söz
18:15 - Star Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - Yalı Çapkını
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 - Survivor 2023
12:15 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor 2023
22:15 - Tuzak
06:23 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 - Vuslat
08:45 - Bu Toprağın Sesi
10:25 - 1 Çorba
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
15:40- 1 Çorba
15:45 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 - İddiaların Aksine
17:45 - Ana Haber
18:15 - Ramazan Sevinci
20:00 - Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
23:30 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi