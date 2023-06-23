Kardeş ülkede gururlandıran görüntü Kardeş ülkede gururlandıran görüntü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 24 Haziran Cumartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 29°: Güneşli
İzmir 34°: Güneşli
Bursa 32°:   Güneşli
Adana 37°:  Güneşli
Antalya 34°: Güneşli
Muğla 33°:  Güneşli
Manisa 35°:  Güneşli
Karabük 32°: Güneşli
Bitlis 25°: Parçalı bulutlu
Bolu 28°:  Güneşli
Nevşehir 26°: Güneşli
Aksaray 26°: Güneşli 
Ağrı 23°: Parçalı bulutlu


 

Kaynak: HABER MERKEZİ