Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 24 Haziran Cumartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 29°: Güneşli
İzmir 34°: Güneşli
Bursa 32°: Güneşli
Adana 37°: Güneşli
Antalya 34°: Güneşli
Muğla 33°: Güneşli
Manisa 35°: Güneşli
Karabük 32°: Güneşli
Bitlis 25°: Parçalı bulutlu
Bolu 28°: Güneşli
Nevşehir 26°: Güneşli
Aksaray 26°: Güneşli
Ağrı 23°: Parçalı bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ