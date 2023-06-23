Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 24 Haziran Cumartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 29°: Güneşli

İzmir 34°: Güneşli

Bursa 32°: Güneşli

Adana 37°: Güneşli

Antalya 34°: Güneşli

Muğla 33°: Güneşli

Manisa 35°: Güneşli

Karabük 32°: Güneşli

Bitlis 25°: Parçalı bulutlu

Bolu 28°: Güneşli

Nevşehir 26°: Güneşli

Aksaray 26°: Güneşli

Ağrı 23°: Parçalı bulutlu



