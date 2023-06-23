Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 24 Haziran Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

İstanbul 29°: Güneşli

Bursa 32°: Güneşli

Tekirdağ 30°: Güneşli

Edirne 33°: Güneşli

Sakarya 31°: Güneşli

Kırklareli 31°: Güneşli

Yalova 29°: Güneşli

Kocaeli 32°: Güneşli

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Ankara 29°: Güneşli

Aksaray 26°: Güneşli

Konya: 28°: Güneşli

Eskişehir 27°: Güneşli

Kırıkkale 26°: Güneşli

Çankırı 27°: Güneşli

Kayseri 27°: Güneşli

Yozgat 21°: Güneşli

Sivas 25°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

İzmir 34°: Güneşli

Manisa 35°: Güneşli

Aydın 36°: Güneşli

Çanakkale 31°: Güneşli

Denizli 31°: Güneşli

Balıkesir 29°: Güneşli

Uşak 30°: Güneşli

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Adana 37°: Güneşli

Antalya 34°: Güneşli

Hatay 33°: Güneşli

Mersin 31°: Güneşli

Osmaniye 36°: Güneşli

Kahramanmaraş 37°: Güneşli

Isparta 31°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 32°: Güneşli

Adıyaman 34°: Güneşli

Diyarbakır 36°: Güneşli

Mardin 33°: Güneşli

Siirt 34°: Güneşli

Şanlıurfa 34°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de güneşli olması bekleniyor.

Amasya 29°: Güneşli

Bayburt 20°: Parçalı bulutlu

Bolu 28°: Güneşli

Giresun 23°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 25°: Güneşli

Sinop 22°: Güneşli

Karabük 32°: Güneşli

Ordu 24° : Parçalı bulutlu

Rize 24°: Parçalı bulutlu

Trabzon 23°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 26°: Güneşli

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer de güneşli olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.

Ağrı 23°: Parçalı bulutlu

Ardahan 19°: Yağmurlu

Erzurum 21°: Parçalı bulutlu

Kars 20°: Parçalı bulutlu

Malatya: 30°: Güneşli

Tunceli 30°: Güneşli

Muş 26°: Güneşli

Şırnak 30°: Parçalı bulutlu

Van 23°: Parçalı bulutlu

Hakkari 26°:Parçalı bulutlu



