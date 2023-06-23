Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 24 Haziran Cumartesi günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
İstanbul 29°: Güneşli
Bursa 32°: Güneşli
Tekirdağ 30°: Güneşli
Edirne 33°: Güneşli
Sakarya 31°: Güneşli
Kırklareli 31°: Güneşli
Yalova 29°: Güneşli
Kocaeli 32°: Güneşli
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Ankara 29°: Güneşli
Aksaray 26°: Güneşli
Konya: 28°: Güneşli
Eskişehir 27°: Güneşli
Kırıkkale 26°: Güneşli
Çankırı 27°: Güneşli
Kayseri 27°: Güneşli
Yozgat 21°: Güneşli
Sivas 25°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
İzmir 34°: Güneşli
Manisa 35°: Güneşli
Aydın 36°: Güneşli
Çanakkale 31°: Güneşli
Denizli 31°: Güneşli
Balıkesir 29°: Güneşli
Uşak 30°: Güneşli
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Adana 37°: Güneşli
Antalya 34°: Güneşli
Hatay 33°: Güneşli
Mersin 31°: Güneşli
Osmaniye 36°: Güneşli
Kahramanmaraş 37°: Güneşli
Isparta 31°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 32°: Güneşli
Adıyaman 34°: Güneşli
Diyarbakır 36°: Güneşli
Mardin 33°: Güneşli
Siirt 34°: Güneşli
Şanlıurfa 34°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer de güneşli olması bekleniyor.
Amasya 29°: Güneşli
Bayburt 20°: Parçalı bulutlu
Bolu 28°: Güneşli
Giresun 23°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 25°: Güneşli
Sinop 22°: Güneşli
Karabük 32°: Güneşli
Ordu 24° : Parçalı bulutlu
Rize 24°: Parçalı bulutlu
Trabzon 23°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 26°: Güneşli
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması, yer yer de güneşli olması bekleniyor. Ardahan ise yağışlı olacak.
Ağrı 23°: Parçalı bulutlu
Ardahan 19°: Yağmurlu
Erzurum 21°: Parçalı bulutlu
Kars 20°: Parçalı bulutlu
Malatya: 30°: Güneşli
Tunceli 30°: Güneşli
Muş 26°: Güneşli
Şırnak 30°: Parçalı bulutlu
Van 23°: Parçalı bulutlu
Hakkari 26°:Parçalı bulutlu
Kaynak: HABER MERKEZİ