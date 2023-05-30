24 Erzincaspor Esenler Erok maçı canlı izle! 24 Erzincaspor Esenler Erok youtube linki canlı izle!' araştırılmaya devam ediyor. 2.Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur müsabakasında 24 Erzincaspor taraftarları önünde Esenler Erok ile kozlarını paylaşıyor. Üst lige çıkmak için mücadele edecek iki takımda mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Peki 24 Erzincaspor Esenler Erok maçını şifresiz nasıl izlenir? 24 Erzincaspor Esenler Erok youtube da şifresiz yayınlanıyor mu? 1461 24 Erzincaspor Esenler Erok izlemenin yolları neler? 24 Erzincaspor Esenler Erok maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

24 ERZİNCASPOR ESENLER EROK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2.Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur müsabakasında 24 Erzincaspor taraftarları önünde Esenler Erok'u ağırlıyor. Yükselme maçının ilk ayağında hata yapmak istemeyen ev sahibi Erzincanspor, avantajlı skoru alıp rövanş maçına çıkmak istiyor. Bu akşam 20.00'da karşı karşıya gelecek iki takımın maçı 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve bu zorlu karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek.

24 ERZİNCASPOR ESENLER EROK MAÇI İZLE

24 Erzincaspor ve Esenler Erok bu akşam karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmanın yayını hakkında henüz bir bilgi yoktur. Maç saatinde yayın geldiği takdirde sitemizde bulabilirsiniz...

24 Erzincanspor'un son 5 maçı

Afyonspor 0-0 24 Erzincanspor

24 Erzincanspor 2-0 Batman Petrol

Çorum FK 1-0 24 Erzincanspor

24 Erzincanspor 1-1 Sivas Belediye

Amed Sportif 1-2 24 Erzincanspor

Esenler Erok'un son 5 maçı

Erzurumspor FK 2-2 Esenler Erok

Ankaraspor 2-4 Esenler Erok

Esenler Erok 2-0 Tarsus İY

Bayburt ÖİS 0-7 Esenler Erok

Esenler Erok 5-0 İnegölspor