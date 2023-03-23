23 Mart 2023 Perşembe bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Bugün yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

17:00 Kapımdaki Dedektif

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

22:15 Ego

01:00 Yasak Elma

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 Yalnız Kalpler

06:35 Hercai

07:30 Huzur Sokağı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Aldatmak

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:50 Mevlit ve Süleyman

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorulat

03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:30 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:20 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:00 Gönül Dağı

03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

04:00 Sahur Bereketi

05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi