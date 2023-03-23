23 Mart 2023 Perşembe bugün televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Bugün yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
17:00 Kapımdaki Dedektif
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
22:15 Ego
01:00 Yasak Elma
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 Yalnız Kalpler
06:35 Hercai
07:30 Huzur Sokağı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Aldatmak
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:50 Mevlit ve Süleyman
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorulat
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:20 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 Al Sancak
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:00 Gönül Dağı
03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
04:00 Sahur Bereketi
05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi