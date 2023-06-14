Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Türkiye Başkonsolosu desteği ve Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali başladı. Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen ve Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı festivalin açılış gecesine; beyaz perdenin tanınmış oyuncu ve yönetmenlerinin yanı sıra Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de katıldı.

Festival Gecesinde Ödül Yağmuru!

Açılış gecesinde konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali başkanı Hüseyin Sıtkı, 23 yıldır sürdürülen Festivale bugüne kadar değer katan tüm sanat dünyasına ve destek verenlere teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Her yıl Almanya’da düzenlenen Uluslarası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’ne sinemaya iz bırakmış birbirinden önemli isimler katılırken; Killing Bagheera adlı film ile hafızlarda yer edinen Seren Şahin’e Alman Kısa Film ödülü takdim edildi. Geçen yılın seyirci ödülünü de en çok izlenen Sabırsızlık Zamanı Filmi’nin yönetmeni;Aydın Orak alırken, ödülü oyuncu Eylem Yıldız tarafından verildi.

Seyirci Tarafından Ayakta Alkışlandı!

Bu yıl yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı “Prestij Meselesi” filmi Avrupa Prömiyerini Uluslarası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde gerçekleştirdi. Film sonrasında seyirci tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Mahsun Kırmızıgül, izleyiciler ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşide filmin oyuncularından Mahmut Kırmızıgül, seyircinin sorularını cevapladı.

Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu alırken; Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in de Prestij Müzik ile yollarının kesişmesini ve çıktıkları yolculuğa odaklanılıyor.

Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu!

23. kez düzenlenen Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nin “Yaşam Boyu Onur ve Vefa Ödülleri” sahiplerini buldu. "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahipleri; 1996 yılında “Eşkıya” filmindeki “Keje” rolüyle büyük başarı elde eden tiyatro ve sinema oyuncusu Sermin Hürmeniç’e verilirken; 24. Ankara Film Festivali ve 3. Malatya Film Festivali'nde “Tepenin Ardı” isimli sinema filminde oynadığı rol ile en iyi erkek oyuncusu seçilen oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent ile Türk kökenli Alman oyuncuTayfun Bademsoy’a takdim edildi.

Festivalin geleneksel olarak her yıl kaybettiğimiz sanatçılara verdiği ödül olan ‘Vefa ödülü” ise bu yıl 2008 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Suna Pekuysal ile 2000 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Ergün Köknar’ın oğulları Sait Ali Köknar'a verilecek.