Bu yıl 45'incisi düzenlenecek TRT Uluslararası Çocuk Şenliği, 24 ülkeden gelecek yüzlerce çocuğu depremzede akranıyla buluşturacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" mottosuyla 23 Nisan Pazar günü İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek yüzlerce çocuk hem depremzede akranlarına destek olacak hem de 23 Nisan kutlamalarına iştirak edecek. Etkinlik kapsamında konuk ülke çocukları yarın TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile önce Anıtkabir'i, ardından TRT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret edecek. 23 Nisan'da düzenlenecek gala etkinliğinde TRT Çocuk ekranlarından izlenen çizgi film karakterlerinin maskotlarının gösterileri ve sahne şovları yer alacak. Çocuklar, Türkiye'yi temsilen TRT Halk Oyunları Ekibi dans gösterilerini de sunacak. (AA)