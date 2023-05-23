İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'da bugün yağmur var mı? 23 Mayıs Salı İstanbul Hava Durumu! Yurt genelinde Hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin 23 Mayıs Salı günü için son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. İstanbul ve çevre illerde hava nasıl olacak? Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul ve diğer illerimizde havaların belirsizliği internet üzerinden araştırılıyor.İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteroloji İstanbul için uyarı da bulundu mu? Civar illerde hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU(23 Mayıs)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi, Ege Bölgesi (İzmir hariç), Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi (Elazığ hariç) ve Kilis, Gaziantep, Adıyaman çevrelerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Bu yağışların İç Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Muğla, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülmektedir. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklenmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? (23 MAYIS)

Meteoloroji tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün (23 Mayıs Salı) parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir. Hava sıcaklığı ortalama olarak 13°C ile 21°C arasında olacak.

15 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat illeri için sarı kodlu uyarı yapılırken, Adana ve Mersin için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU (23 MAYIS SALI)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri bugün (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri bugün (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin iç kesimlerinin, bugün (Salı) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Çankırı, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



