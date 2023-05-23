23 Mayıs tarihindeki altın fiyatları hakkında güncel bilgileri paylaşacağız. Altın fiyatları her geçen gün değişiyor ve yatırımcılar için oldukça önemli bir konu haline geliyor. Bu nedenle, sizlere en güncel altın fiyatlarına dair bilgileri sunarak yatırım kararlarınızda size yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Türkiye'de en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görülen altın, özellikle seçimler öncesinde oldukça fazla tercih edildi. Vatandaşların çoğu gram altın almak için sıraya girerken, seçimlerin 2. turuna giderken altın fiyatlarında nasıl bir gelişme yaşandığı merak konusu oldu.

Gram Altın Fiyatları

Gram altın fiyatları, son birkaç gündür dalgalı bir seyir izliyor. Bugün itibariyle gram altın fiyatları 1.251.60 TL civarında seyrediyor. Gram altın fiyatlarındaki bu dalgalanmaların nedeni ise uluslararası piyasalardaki değişimlerden kaynaklanıyor.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın fiyatları da gram altın fiyatları gibi son birkaç gündür dalgalanıyor. Bugün itibariyle çeyrek altın fiyatları 2.234 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların nedeni de yine uluslararası piyasalardaki değişimlerden kaynaklanıyor.