23 Haziran Perşembe Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 23 Haziran Cuma günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 23 Haziran Cuma günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

22:00 Zirve Ateşi (Yerli Sinema)

00:15 Tokatçı (Yerli Sinema)

02:15 Zirve Ateşi (Yerli Sinema)

04:15 Maviye Sürgün

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Üvey Anne

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)

21:45 Hep Yek 2(Yerli Sinema)

23:30 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)

01:30 Hep Yek 2(Yerli Sinema)

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

01:00 Yasak Elma

03:30 Kamera Arkası

04:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ayşecik İle Ömercik (Yerli Sinema)

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Bizans Oyunları (Yerli Sinema)

01:00 Bizans Oyunları (Yerli Sinema)

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:45 Dizi

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yerli Dizi

22:35 Benim Güzel Ailem

01:35 Yerli Dizi

03:45 Seksenler

06:00 Kapanış