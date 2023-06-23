23 Haziran Perşembe Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 23 Haziran Cuma günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 23 Haziran Cuma günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
22:00 Zirve Ateşi (Yerli Sinema)
00:15 Tokatçı (Yerli Sinema)
02:15 Zirve Ateşi (Yerli Sinema)
04:15 Maviye Sürgün
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Üvey Anne
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)
21:45 Hep Yek 2(Yerli Sinema)
23:30 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)
01:30 Hep Yek 2(Yerli Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:45 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
01:00 Yasak Elma
03:30 Kamera Arkası
04:00 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ayşecik İle Ömercik (Yerli Sinema)
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Bizans Oyunları (Yerli Sinema)
01:00 Bizans Oyunları (Yerli Sinema)
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
05:30 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yerli Dizi
22:35 Benim Güzel Ailem
01:35 Yerli Dizi
03:45 Seksenler
06:00 Kapanış
Kaynak: DEMET CENGİZ