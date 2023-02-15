Kahramanmaraş merkezli 'Asrın felaketi' büyük depremden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede depremin üzerinden geçen 227 saatin ardından ekipler, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

74 YAŞINDAKİ KADIN ENKAZDAN KURTARILDI

Depremde yıkılan 7 katlı Kalkan Apartmanı'nın enkazında 74 yaşındaki Cemile Kekeç için çalışmalar başladı.

Sakarya İtfaiyesi koordinesinde yürütülen ve Kastamonu AFAD ile Çiftay Maden Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmaların sonucunda Cemile Kekeç, sağ olarak enkazdan çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

227'nci saatte umutlar tekrar yeşerirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.