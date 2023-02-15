Kahramanmaraş'ta Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri 'imdat' sesi üzerine enkazın altına yöneldi.

Sese doğru yönelen ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nun hayatta olduğunu tespit etti ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan yoğun çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takması ile enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen Melike İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu da belirtildi.

222 SAAT SONRA GELEN KURTARMANIN KAHRAMANI KONUŞTU

42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nu kurtaran İNDAK ekipleri o anları anlattı. Kılıç, yaptığı açıklamada, “İlk günden beri buradayız. Artık son iki apartman kalmıştı, herkese cenazeleri teslim ediyoruz. Bizim de umudumuz yoktu. Allah’tan umut kesilmediğini bir kez daha gördük. Son tablayı kaldırdık, 4 cenaze vardı, almaya çalışıyorduk. İçerden 'İmdat' diye ses geldi. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk. Kontak kurduk. Aradığımız kişiydi. Sağlamdı. Dışardakilerden daha iyiydi. Anlatacak bir şey bulamıyorum. Kaç saat oldu. Yemeden içmeden toprak altında sapasağlam. Allah’a şükürler olsun”

"ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN ÇABALARI GÖSTERDİK"

İNDAK ekibinden Yahya Bozkurt da şu ifadeleri kullandı:

“Depremin olduğu ilk gün ekibimiz intikal etti. Yoğun çalışmalar sonrası 11 canlı çıkardık, 70 tane de cenazemiz vardı. Teslim ettik. Son günleri yaşıyoruz. Birçok ekip ayrıldı. Biz de bölgede arkamızda cenaze bırakmak istemedik. Son cenazeyi teslim edene kadar acılarına ortak olmak istedik. Son 4 cenazemiz var ümidiyle girdik. Allah'ın hikmeti, Melike ablanın 'İmdat' sesini duyduk. Hızlı şekilde bir saatte koordine olduk. Biz elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Sağlık durumu gayet iyiydi. Söylediğimiz her şeye tepki veriyordu. Sorduklarımıza sağlıklı cevap veriyordu. Maalesef yanında eşi ve kızı da hayatını kaybetmişti. Rabbim bir daha acıları göstermesin.”

42 yaşındaki Melike İmamoğlu, tedavisinin gerçekleşmesi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı bilgisi de verildi.