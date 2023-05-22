Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.
İstanbul: 17°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Bursa 20° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 20°: Parçalı bulutlu
Edirne 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Sakarya 18°: Çok bulutlu
Kırklareli 22° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Yalova 18°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kocaeli 16°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 21°: Bulutlu ve yağmurlu
Aksaray 21°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Eskişehir 13°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kırıkkale 24°: Hava açık ve yağmurlu
Çankırı 22°: Bulutlu ve yağmurlu
Kayseri 16°: Hava açık ve yağmurlu
Yozgat 19°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 21°: Hava açık ve yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 24°: Çok bulutlu
Manisa 22°: Çok bulutlu
Aydın 21°: Bulutlu ve yağmurlu
Çanakkale 22°: Çok bulutlu
Denizli 24°: Bulutlu ve yağmurlu
Balıkesir 18°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Uşak 13°: Bulutlu ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 26°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Antalya 23°: Yağmurlu
Hatay 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Mersin 23°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Osmaniye 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kahramanmaraş 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Isparta 16°: Yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adıyaman 26°: Güneşli
Diyarbakır 31° : Parçalı bulutlu
Mardin 25°: Güneşli
Siirt 28°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 32°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 26°: Hava açık ve yağmurlu
Bayburt 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bolu 16°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kastamonu 20°: Bulutlu ve yağmurlu
Sinop 24°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Ordu 19° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Rize 27°: Parçalı bulutlu
Trabzon 23°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 18°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 21°: Hava açık ve yağmurlu
Ardahan 19° : Parçalı bulutlu
Erzurum 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kars: 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Malatya: 26°: Güneşli
Tunceli 25°: Güneşli
Van 21° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 21° : Hava açık ve yağmurlu
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