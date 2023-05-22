Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.

İstanbul: 17°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Bursa 20° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 20°: Parçalı bulutlu

Edirne 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Sakarya 18°: Çok bulutlu

Kırklareli 22° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Yalova 18°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kocaeli 16°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 21°: Bulutlu ve yağmurlu

Aksaray 21°: Hava açık ve yağmurlu

Konya: 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Eskişehir 13°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kırıkkale 24°: Hava açık ve yağmurlu

Çankırı 22°: Bulutlu ve yağmurlu

Kayseri 16°: Hava açık ve yağmurlu

Yozgat 19°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 21°: Hava açık ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 24°: Çok bulutlu

Manisa 22°: Çok bulutlu

Aydın 21°: Bulutlu ve yağmurlu

Çanakkale 22°: Çok bulutlu

Denizli 24°: Bulutlu ve yağmurlu

Balıkesir 18°: Bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Uşak 13°: Bulutlu ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 26°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Antalya 23°: Yağmurlu

Hatay 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Mersin 23°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Osmaniye 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kahramanmaraş 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Isparta 16°: Yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adıyaman 26°: Güneşli

Diyarbakır 31° : Parçalı bulutlu

Mardin 25°: Güneşli

Siirt 28°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 32°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 26°: Hava açık ve yağmurlu

Bayburt 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 16°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kastamonu 20°: Bulutlu ve yağmurlu

Sinop 24°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Ordu 19° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Rize 27°: Parçalı bulutlu

Trabzon 23°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 18°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 21°: Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 19° : Parçalı bulutlu

Erzurum 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kars: 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Malatya: 26°: Güneşli

Tunceli 25°: Güneşli

Van 21° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 21° : Hava açık ve yağmurlu

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