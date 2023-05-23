22 Mayıs Pazartesi 2023 reyting sonuçları gelen sıralamayla belli oldu. Haftanın ilk günü bu hafta22 Mayıs Pazartesi günü Ömer, Yasak Elma, Veda Mektubu arasında birincilik yaraşı kıyasıya yaşandı. Peki, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü hangi dizi ve programlar reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 22 Mayıs 2023 Pazartesi AB ve total reyting sıralaması:

22 Mayıs 2023 Pazartesi AB Reyting Sonuçları

22 Mayıs Pazartesi 2023 tarihinde reytingler

AB Total'de ve ABC grubunda birinci sırada Ömer, alırken ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi