Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.

İstanbul: 20°: Parçalı bulutlu

Bursa 21° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 20°: Parçalı bulutlu

Edirne 23°: Parçalı bulutlu

Sakarya 18°: Çok bulutlu

Kırklareli 20° : Parçalı bulutlu

Yalova 21°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 17°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Aksaray 20°: Hava açık ve yağmurlu

Konya: 18°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Eskişehir 18°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Kırıkkale 21°: Hava açık ve yağmurlu

Çankırı 22°: Hava açık ve yağmurlu

Kayseri 19°: Hava açık ve yağmurlu

Yozgat 18°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 22°: Hava açık ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 24°: Hava açık ve yağmurlu

Manisa 25°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Aydın 21°: Bulutlu ve yağmurlu

Çanakkale 21°:Parçalı bulutlu

Denizli 24°: Yer yer yağmurlu

Balıkesir 21°: Çok bulutlu

Uşak 16°: Hava açık ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 29°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Hatay 32°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Mersin 28°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Osmaniye 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kahramanmaraş 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Isparta 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 24°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 27° : Parçalı bulutlu

Mardin 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Siirt 26°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 29°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 26°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Bayburt 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 20°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Sinop 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ordu 18°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Rize 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Samsun 25°: Hava açık ve yağmurlu

Trabzon 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Zonguldak 19°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ardahan 15° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Erzurum 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kars: 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Malatya: 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Tunceli 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Van 17° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 17° : Parçalı bulutlu

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