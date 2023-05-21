Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.
İstanbul: 20°: Parçalı bulutlu
Bursa 21° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 20°: Parçalı bulutlu
Edirne 23°: Parçalı bulutlu
Sakarya 18°: Çok bulutlu
Kırklareli 20° : Parçalı bulutlu
Yalova 21°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 17°: Çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Aksaray 20°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 18°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Eskişehir 18°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Kırıkkale 21°: Hava açık ve yağmurlu
Çankırı 22°: Hava açık ve yağmurlu
Kayseri 19°: Hava açık ve yağmurlu
Yozgat 18°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 22°: Hava açık ve yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 24°: Hava açık ve yağmurlu
Manisa 25°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Aydın 21°: Bulutlu ve yağmurlu
Çanakkale 21°:Parçalı bulutlu
Denizli 24°: Yer yer yağmurlu
Balıkesir 21°: Çok bulutlu
Uşak 16°: Hava açık ve yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Antalya 29°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Hatay 32°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Mersin 28°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Osmaniye 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kahramanmaraş 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Isparta 13°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 24°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 27° : Parçalı bulutlu
Mardin 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Siirt 26°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 29°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 26°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Bayburt 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bolu 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kastamonu 20°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Sinop 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ordu 18°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Rize 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Samsun 25°: Hava açık ve yağmurlu
Trabzon 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Zonguldak 19°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ardahan 15° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Erzurum 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kars: 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Tunceli 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Van 17° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 17° : Parçalı bulutlu
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