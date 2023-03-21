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19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

12:45 - En Hamarat Benim

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07:45 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

Çarşamba günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

22 Mart 2023 Çarşamba yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.