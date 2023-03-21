22 Mart 2023 Çarşamba yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Çarşamba günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
07:45 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 - En Hamarat Benim
15:45 - Adım Farah
18:00 - Yalnız Kalpler
19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 - Adım Farah
23:30 - EGO
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Kuruluş Osman
06:00 - Baba
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Aile
22:45 - Tokatçı
07:00 - Mesut Yar İle Bugün
09:30 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 - Toprak İle Fidan
17:00 - Söz
18:15 - Star Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - Çöp Adam
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 - Survivor 2023
12:15 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor 2023
05:08- İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 - Vuslat
08:45 - Bu Toprağın Sesi
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Adını Sen Koy
14:20 - Seksenler
16:50 - Yunus Emre
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Gönül Dağı
23:15 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi